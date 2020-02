Nvidia GeForce Now: il servizio in streaming esce dalla fase beta

Dopo Google Stadia e Project xCloud di Microsoft, le attenzioni delle aziende si stanno concentrando in modo massiccio verso il gaming in streaming. Anche Nvidia crede molto nello streaming, tanto che la propria piattaforma GeForce Now sta per uscire finalmente dalla fase di beta. Questo servizio di streaming consente agli utenti di giocare ai titoli per PC su laptop, Mac, Nvidia Shields e altri dispositivi Android.

Attualmente sono già disponibili oltre 1.000 giochi all’interno del servizio, tra i quali troviamo: Fortnite, The Elder Scrolls V Skyrim e Call of Duty Black Ops 4. Gli utenti possono anche migrare i loro acquisti preesistenti al servizio di Nvidia, il che significa che se avete acquistato un gioco attraverso un altro negozio online come Steam, e quel gioco è disponibile anche sul catalogo GeForce Now, sarai in grado di trasmettere quel gioco in streaming senza bisogno di alcun acquisto aggiuntivo.

A partire da oggi gli utenti possono eseguire lo streaming con GeForce Now a titolo gratuito, ma a una condizione: gli utenti gratuiti potranno giocare solo per un’ora prima di dover disconnettersi e ricominciare iniziando una nuova sessione. Al giorno si potranno utilizzare sessioni illimitate, ma sarà sempre necessario disconnetterti e riconnetterti ogni volta che sarà passata un’ora.

Pagando 5 dollari al mese invece, si avrà la possibilità di usufruire del pacchetto premium di GeForce Now, che offre accesso prioritario ai server di Nvidia e consente delle sessioni prolungate fino a sei ore. Alla luce dell’uscita dalla fase beta di Nvidia GeForce Now, siete interessati a provare il servizio di gaming in streaming di Nvidia?