Nvidia GeForce Now sorprende tutti: è giocabile in una cabina telefonica

Nvidia ha permesso di giocare ai videogiochi in una cabina telefonica retro come dimostrazione di forza del servizio GeForce Now e della connessione 5G, creando quella che a tutti gli effetti potrebbe essere definita “la più piccola sala giochi del mondo“.

Lo staff di Nvidia ha deciso di convertire una povera cabina telefonica rossa in Inghilterra per farla diventare un piccolo chiosco adibito al gaming. Hanno munito la cabina di 5G e di un tablet con accesso remoto a un vasto catalogo di giochi per il PC, accessibile tramite il servizio di Nvidia GeForce Now. In questo piccolo spazio, gli avventori si sono divertiti a videogiocare in piedi, come si usa fare davanti ai cabinati delle sale giochi. La cabina telefonica è stata munita anche di un mini-frigo, così da avere un’iniezione di zuccheri adeguata durante le sessioni di gaming in questo piccolo spazio ristretto.

Nvidia riferisce anche che vorrebbe espandere questo concetto a più cabine, formando una sorta di servizio di gioco cloud per le città, così da aiutare i giocatori ad ottenere la loro dose di gaming quotidiana quando non sono a casa davanti alla loro postazione. Una soluzione del genere, secondo Nvidia, aiuterebbe anche a salvaguardare il lavoro e la vita sociale: secondo un recente sondaggio portato avanti dall’azienda, il 34% dei giocatori preferirebbe finire un livello del proprio gioco preferito piuttosto che mangiare, mentre il 44% riferisce di essere scappato in bagno durante il lavoro per poter giocare un po’. Un giocatore su 10 ha anche ammesso di aver preso in mano un controller durante il proprio matrimonio!

La cabina telefonica da gaming adibita da Nvidia non manca ovviamente di LED colorati, essenziali per una buona esperienza di gioco (si scherza). Grazie a questa iniziativa, il colosso tecnologico verde ha dato prova della versatilità del servizio Nvidia GeForce Now, garantendo praticamente lo streaming dei videogiochi all’interno di una struttura per niente convenzionale nel bel mezzo di una città! Questo significa accedere a giochi ad alta qualità da qualunque posizione vogliamo: il potere del cloud gaming. Grazie ad esso per esempio è perfino possibile giocare titoli di Steam sulla propria Xbox!