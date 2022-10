NVIDIA ha recentemente condiviso alcuni nuovi benchmark, così da mostrare le prestazioni della sua nuove schede grafiche RTX 4080 da 12 GB e RTX 4080 da 16 GB. La curiosità verso tutto il loro potenziale è parecchia, coinvolgendo non soltanto tutti gli appassionati più forbiti, ma anche gli ultimi arrivati. Mentre ce ne restiamo tutti in attesa della loro uscita possiamo comunque cominciare a farci un’idea sulle loro possibilità, così da valutare, magari, un prossimo acquisto.

NVIDIA

Nel dettaglio il team di NVIDIA, almeno in base a quanto riportato da dsogaming, ha condiviso le prestazioni di queste due GPU testandole su Microsoft Flight Simulator, F1 22 e A Plague Tale: Requiem (riportando i loro test in alcuni video esplicativi attualmente caricati sul canale YouTube ufficiale dell’azienda. Attraverso di essi è possibile cominciare a farsi un’idea diretta in merito ai test avvenuti e citati nei dati). Il team stesso, parlando di tutto ciò ha sottolineato che l’RTX 4080 da 12 GB sarà contraddistinto da un’esecuzione meno veloce rispetto all’RTX 3090Ti con questi giochi a 4K nativo. Tuttavia con il DLSS 3 questa scheda grafica sarà in grado di superare l’RTX 3090 Ti anche utilizzando DLSS 2.

Prima di tirare qualsiasi conclusione sui nuovi lavori del team NVIDIA, bisognerebbe testare con mano provare la veridicità di questi dati. Alcuni appassionati, infatti, si sono visti dubbiosi in merito agli esempi riportati dal team, facendo anche raffronti con i titoli su cui hanno costruito i benchmark suddetti. In base a quello che sappiamo NVIDIA lancerà sul mercato la RTX 4080 12GB e la RTX 4080 16GB nel corso novembre. Non c’è quindi troppo da aspettare, anche se la curiosità diretta verso i passi in avanti dell’azienda continua a esserci, come anche la voglia di confermare o confutare quello che hanno detto fino a questo momento. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e l’uscita stessa del tutto.