Avatar di cignox1 48
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Eh, giá, ricordo l'emozione quando comprai il mio terzo pc e lo acquistai con una GeForce 3 dentro :-) Che meraviglia! Se non ricordo male, quel pc lo comprai ancora in lire, qualcosa come un milione e mezzo, di cui mezzo milione era la scheda video. Possibile? Boh, ricordo solo che la sola scheda era un terzo del pc, come valore.
L'equivalente al giorno d'oggi sarebbe qualcosa tipo una 5060, per un pc da diciamo 1500 euro circa. Una 5060 non sará il top, ma si dovrebbe difendere piuttosto bene per risoluzioni e framerates "consapevoli" e, cosa da non sottovalutare, dovrebbe durare di piú rispetto ad una geForce3: all'epoca bastavano 6 mesi per rendere una scheda obsoleta e dopo un anno i nuovi giochi giá faticavano.
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