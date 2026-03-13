Nella storia dell'hardware grafico per PC, poche tappe sono tanto significative quanto il lancio della famiglia GeForce 3 nel 2001: una serie di schede video che ha ridefinito il rapporto tra sviluppatori, artisti e hardware, aprendo la strada alla programmabilità della pipeline grafica che oggi diamo per scontata. A distanza di un quarto di secolo, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha dedicato un video su YouTube a celebrare questo anniversario, ripercorrendo l'evoluzione tecnologica che ha portato dai 30 milioni di transistor della GeForce 3 agli attuali chip con centinaia di miliardi di transistor.

Huang inquadra il successo della GeForce 3 in un percorso più lungo, iniziato con le schede Riva 128, poi Riva TNT e Riva TNT2. Secondo il CEO, la chiave del successo di NVIDIA in quegli anni fu la capacità di intercettare la pipeline grafica nel punto giusto: "L'intera fase della pipeline, incluso il traffico intenso sulla memoria e l'elaborazione delle texture, veniva gestita direttamente in hardware". Una scelta architetturale che distingueva nettamente l'approccio di NVIDIA dalla concorrenza dell'epoca.

Il vero salto con la GeForce 3 fu però l'introduzione dei pixel shader programmabili e di un'architettura più flessibile, che per la prima volta consentiva agli artisti e agli sviluppatori di giochi di esprimere creatività senza essere vincolati a effetti grafici pre-codificati nel silicio. Huang sottolinea con forza questo punto: "Gli artisti nei videogiochi non possono essere pre-codificati", una filosofia che avrebbe plasmato l'intera direzione del settore grafico nei decenni successivi.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, le tre varianti della famiglia si presentavano con caratteristiche comuni: bus a 128 bit, 64 MB di memoria, quattro pixel shader, un vertex shader e litografia a 150 nm. A differenziarle erano essenzialmente le prestazioni e il prezzo: la GeForce 3 base era il modello di punta a 500 dollari, seguita dalla GeForce 3 Ti500 a circa 350 dollari e dalla GeForce 3 Ti200 a 150 dollari. Un posizionamento di mercato che, per quanto costoso per l'epoca, appare quasi pittoresco se paragonato agli MSRP di 2.000 dollari della attuale NVIDIA GeForce RTX 5090.

"Questo consumava 35 watt. Ora stiamo spingendo verso i 3.500 watt." — Jensen Huang, CEO di NVIDIA

L'aspetto che colpisce di più nella riflessione di Huang è il confronto sui consumi energetici. La GeForce 3 operava con un consumo di appena 35 watt, una cifra quasi impensabile se confrontata con i 575 W massimi richiesti dalle schede della serie RTX 50, fino all'estremo teorico di 3.500 watt evocato dallo stesso CEO. In un'epoca in cui il costo dell'energia elettrica è una preoccupazione concreta per molti utenti europei, questo dato offre una prospettiva interessante sull'evoluzione delle priorità nell'industria grafica.

L'hardware del 2001 era però più che sufficiente per godere di titoli diventati pietre miliari del medium: Max Payne, Civilization III, Microsoft Flight Simulator 2002 e Baldur's Gate II: Throne of Bhaal rappresentavano l'avanguardia di quella stagione videoludica. Il parallelismo con il presente è quasi poetico: oggi si gioca a Microsoft Flight Simulator 2024 e Baldur's Gate 3, sequel che mostrano quanto la potenza grafica disponibile abbia trasformato non solo la resa visiva, ma la profondità stessa delle esperienze interattive.

La GeForce 3 rappresenta, in definitiva, il momento in cui NVIDIA smise di essere semplicemente un acceleratore grafico e iniziò a diventare una piattaforma per la creatività computazionale. La programmabilità degli shader introdotta allora è il DNA da cui discendono direttamente tecnologie moderne come il ray tracing in tempo reale, il DLSS e le unità di calcolo tensoriale dedicate all'intelligenza artificiale. Con i prossimi anni che vedranno probabilmente architetture ancora più orientate all'elaborazione neurale e all'AI, l'eredità di quella scelta architettonica del 2001 continua a riverberare con una forza sorprendente.