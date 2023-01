In occasione del CES 2023, NVIDIA ha annunciato l’arrivo di ulteriori giochi che potranno godere del DLSS 3. Per chi non conoscesse la tecnologia, si tratta probabilmente di una delle più importanti che hanno debuttato nel mondo PC e consiste, in parole povere, di upscalare la risoluzione tramite l’intelligenza artificiale, per garantire performance in-game decisamente maggiori anche su sistemi più datati, lasciando la possibilità al giocatore di poter scegliere tra un rapporto di qualità o performance.

Annunciata a settembre, DLSS 3 è supportato solamente dalle ultime GPU di casa NVIDIA, come per esempio la RTX 4080. Nel corso della fiera di Las Vegas, il produttore di GPU ha ampliato la lista dei giochi che supporteranno questa feature. Per il 2023 sono previsti infatti ben tre giochi che potranno sfruttare la tecnologia e sono Atomic Heart, The Day Before e Witchfire. A questi si aggiungono poi ulteriori titoli, ancora però non annunciati dal produttore.

Non è stata l’unica novità del CES 2023 presentata da NVIDIA. Nella giornata di ieri, infatti, il produttore ha annunciato l’arrivo dei server con la disponibilità di RTX 4080 per GeForce NOW. Il servizio consente di giocare in streaming a un discreto catalogo di titoli, che devono essere posseduti dal giocatore. Si tratta di un altro passo importante nell’offerta dell’azienda, che ha capito come il cloud gaming possa essere un’opportunità più che una minaccia, per poter permettere a tutti di giocare, senza essere necessariamente vincolati dall’hardware.

Dei tre nuovi giochi che supporteranno il DLSS 3 sicuramente Atomic Heart è quello che suscita più curiosità. Il gioco di Mundfish, pubblicato da Focus Home, è uno dei titoli che ha saputo catturare l’attenzione del grande pubblico, non solo per il gameplay ma anche per l’ambientazione, decisamente accattivante. Il titolo debutterà il 21 marzo 2023 e il team di sviluppo è già al lavoro sui primi DLC, di cui vi abbiamo riportato alcuni dettagli a questo indirizzo.