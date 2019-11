Nvidia porta il Ray Tracing a Lucca Comics & Games 2019

Nvidia porta il Ray Tracing a Lucca Comics & Games Edizione 2019 anche grazie a Call of Duty Modern Warfare; ecco tutti i dettagli.

NVIDIA torna per il secondo anno di seguito a Lucca Comics&Games, il celebre evento dedicato a fumetti, anime e videogames. NVIDIA è presente alla fiera all’interno dello stand Activision con postazioni di gioco dedicate e diversi giochi da provare. Primo fra tutti Call of Duty: Modern Warfare, lo sparatutto in prima persona acclamato dalla critica, che integra Ansel e Highlights, ed è inoltre caratterizzato da ombreggiature che sfruttano il real time ray-tracing e Adaptive Shading.

A giugno, Activision, Infinity Ward e NVIDIA hanno annunciato una partnership finalizzata a offrire la più coinvolgente e fotorealistica esperienza di gioco su PC mai vista. Modern Warfare è stato migliorato con ombre ray tracing sia in modalità giocatore singolo che multiplayer.

Presso lo stand Activision, per i giocatori PC saranno presenti postazioni di gioco allo stato dell’arte con schede video GeForce RTX, grazie alle quali sarà possibile provare la versione PC di Call of Duty Modern Warfare con attiva la tecnologia Ray Tracing. Se volete scoprire il Ray Tracing in tempo reale, l’Adaptive Shading e le più potenti schede grafiche NVIDIA, tutto quello che dovete fare è recarvi presso lo stand Activision alla fiera – Baluardo San Regolo, Viale delle Mura Urbane, Lucca, LU.

Call of Duty Modern Warfare sta per certo convincendo i giocatori, non solo quelli PC. L’opera di Activision ha infranto molteplici record, in termini di guadagni, di copie vendute e anche di numero di giocatori nei primi tre giorni dall’uscita. Potete trovare tutte le informazioni in merito nel nostro articolo dedicato.