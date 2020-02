Nvidia: la rimozione dei titoli Activision Blizzard da GeForce Now è stato un malinteso

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato della rimozione improvvisa dei titoli Activision Blizzard dal catalogo di GeFroce Now, la piattaforma di Cloud Gaming di Nvidia. La situazione ha creato qualche discussione tra gli utenti, ma sembra che Nvidia abbia deciso di uscire allo scoperto per dichiarare i motivi della rimozione dei titoli in questione.

Stando a Nvidia, il tutto è stato frutto di un malinteso riguardante la fase beta di GeFroce Now. “Activision Blizzard per noi è stato un partner fondamentale durante l’intera fase beta di GeForce Now. Proprio per questo i loro videogiochi sono stati inclusi all’interno sia nel servizio che nel pacchetto di contenuti in prova gratuiti per tutti i giocatori che hanno deciso di aderire per primi come Founder” ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

L’intenzione di Nvidia in questo momento è quello di ritornare a discutere con Activision Blizzard per riportare i loro giochi sulla piattaforma di Cloud Gaming. “Dopo questo malinteso siamo speranzosi di riportare i giochi di Activision Blizzard sulla nostra piattaforma insieme ad altri titoli”. Alla luce del malinteso, per assistere al ritorno di Overwatch e compagnia nel catalogo di GeForce Now bisognerà prima che le due parti trovino il giusto accordo, cosa che per il momento non è accaduto.

Non ci resta quindi che aspettare nuovi svolgimenti sulla situazione, così da capire se sarà possibile usufruire anche dei titoli di Activision Blizzard su GeForce Now nel breve periodo. Cosa ne pensate della situazione che si è venuta a creare tra le due aziende? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.