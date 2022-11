In questi giorni si è parlato moltissimo del DLSS3, la particolare tecnologia, sperimentata in un progetto della NVIDIA (che in questi giorni sta lavorando anche a tante altre piccole cose), attraverso cui è possibile migliorare l’esperienza ludica ampliando le possibilità tecniche di settore. Si tratta di uno scaler in grado di migliorare il rapporto con il framerate di un gioco aumentandolo. Se i suoi primi passi nel settore dovessero rivelarsi positivi, si aprirebbe la strada a moltissimi altri tentativi di miglioramento in generale.

NVIDIA

In relazione a tutto ciò, in questi giorni è stata rivelata la lista degli otto videogiochi che si avvaleranno dell’utilizzo di questa tecnologia, per la prima volta. È bene precisare fin dall’inizio che non si tratta di titoli sconosciuti o semi-sconosciuti. La lista si compone di videogiochi anche grandi e sicuramente celebri a oggi.

Gli 8 videogiochi che avranno l’onore di testare il DLSS3 di NVIDIA sono A Plague Tale: Requiem, F1 22, Marvel’s Spider-Man: Remastered, Microsoft Flight Simulator, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Super People, Justice Fuyun Court e Bright Memory: Infinite.

I lavori su questa nuova tecnologia andranno, quindi, di pari passo con le reazioni degli appassionati, in un lavoro che si muove in parallelo sia sul campo che dietro alle quinte. L’importanza di questa sperimentazione potrebbe avere un’enorme risonanza sul futuro del settore, introducendo nuove possibilità non soltanto dal punto di vista tecnico e strutturale, ma anche creativo, impattando sulle singole opere in commercio. La possibilità di incrementare fino a 4 volte di più gli FPS di un videogioco non è da sottovalutare affatto, ricordandovi che nei prossimi giorni questi 8 videogiochi saranno accompagnati da altri 35, così da testare il DLSS3 di NVIDIA all’interno di più situazioni e generi possibili. Come pensate potrebbe reagire il mercato a un’evoluzione del genere? Come verrà sfruttata? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi in merito, sperando in una buona reazione da parte degli appassionati.