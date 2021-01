Nvidia Shield: update introduce il supporto a DualSense e pad Xbox

Nvidia Shield introduce il supporto al DualSense di PlayStation 5 e all’Xbox Wireless Controller di Xbox Series X, con il suo nuovo update 8.2.2 . Adesso, chi magari ha acquistato in precedenza un DualSense o un Xbox Wireless Controller, ma non ha ricevuto in tempo la propria console next-gen, potrà sfruttare i propri pad con la console dedicata allo streaming targata Nvidia.

Il collegamento a Shield è semplicissimo e sarà possibile collegare i due pad tramite Bluetooth: su DualSense basterà tenere premuti assieme il tasto PlayStation e il tasto Create (posto alla sinistra del touchpad), mentre su Xbox Wireless Controller basterà tenere premuto l’apposito tasto rotondo d’accoppiamento (posto alla sinistra della porta USB Type-C per la ricarica del pad). Una procedura abbastanza rapida e fluida che permetterà agli utenti di usufruire dei due controller next-gen senza lo stress di dover eseguire procedure complesse.

Purtroppo tutte le feature del DualSense (Impulse Trigger comprosi) non saranno supportate dalla piattaforma. Perciò, potrete utilizzare il controller di Sony senza quelle funzionalità che lo rendono next-gen. Speriamo che in futuro le feature dedicate all’ampliamento del senso del tatto, possano diventare finalmente uno standard per tutte le piattaforme. Ciononostante, i due controller potranno essere utilizzati sia per i giochi Android che per i titoli disponibili su Nvidia GeForce Now, il noto servizio in abbonamento per il gioco in streaming.

Dulcis in fundo, il nuovo update 8.2.2 introduce il supporto anche ai sistemi di automazione domestica Control4 che potrete utilizzare per la navigazione e l’avvio di app sul dispositivo. Insomma, Nvidia continua a supportare la propria console streaming/Android TV con grande attenzione, segnale che l’utenza continua a seguire il progetto. Anche voi siete possessori della console streaming targata Nvidia? Fatecelo sapere nei commenti!