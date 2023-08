Bobobass84, un talentuoso modder della community di The Elder Scrolls, ha pubblicato una nuova mod per Oblivion, il gioco di ruolo di Bethesda amato da milioni di giocatori. Questa nuova mod, chiamata “4K Texture Pack”, promette di portare un miglioramento visivo notevole alle texture originali del gioco, rendendo l’avventura ancora più bella da vedere.

La particolarità è che la stessa è stata realizzata sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale per potenziare il dettaglio grafico di Oblivion. Seppur per un occhio poco attento questo potrebbe risultare un lavoro di buona fattura, in realtà non è propriamente un granché.

Se pensiamo alle centinaia di mod uscite, tra cui quella del 2008 (poi migliorata negli anni), la Qarl’s Texture Pack, risulta chiaro che il lavoro fatto a mano è ancora oggi notevolmente migliore per quanto riguarda questa tipologia di modifiche.

A ogni modo, se volete provare questo pacchetto realizzato con la IA, potete scaricarlo da questo indirizzo. Il file compresso di questa mod pesa circa 7,8 GB, ma vi serviranno almeno 21 GB di spazio per poterlo installare.

Ulteriori mod e rumors su un possibile remake

Oltre al 4K Texture Pack, Bobobass84 suggerisce di esplorare altre due mod per The Elder Scrolls IV: Oblivion: “Prism of Hammerfell”, una nuova espansione fan indipendente, e “Shroud Over Stalrous Manor” che introduce anche una nuova storia.

Infine, vi ricordiamo che sta circolando una voce insistente su un possibile remake di Oblivion da parte di Virtuous Games utilizzando Unreal Engine 5. Tuttavia, al momento, questi chiacchiericci non hanno ancora trovato conferma e potrebbero non essere veritieri.

Con l’uscita di questa mod e l’eventualità di un remake ufficiale, gli appassionati di The Elder Scrolls V: Oblivion hanno sicuramente molto da aspettarsi nel corso del prossimo futuro, basti pensare anche al remake fan made “Skyblivion“. Noi vi continueremo a tenere informati su tutti i progetti in arrivo dedicati alla saga di The Elder Srolls.