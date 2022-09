Considerato da molti come il miglior The Elder Scrolls di sempre, Oblivion ha un piccolo problema per tutti i giocatori che hanno deciso di giocarlo solo di recente. Inutile girarci intorno: il titolo soffre chiaramente del tempo, che al di là dell’aspetto grafico ha “contagiato” anche altri elementi. Fortunatamente, in soccorso di tutti coloro che si avvicinano per la prima volta all’opera di Bethesda, ci sono le mod, che rendono sicuramente il titolo molto più gradevole alla vista e in grado di far superare l’ostacolo del tempo.

The Elder Scrolls 4 Oblivion

Ci sono diversi elementi che le mod possono sistemare, ma se volete provare Oblivion come non l’avete mai provato prima, allora il nostro consiglio è quello di scaricare oltre 200 mod. Sicuramente non servono tutte, ma il nuovo video di gameplay di Digital Dreams (che già in passato ci ha dimostrato come si può rendere ancora più belli i giochi più vecchi) vi inviterà a provare il capolavoro di Bethesda come non avete mai provato prima. E non solo a livello grafico, ma anche a livello di gameplay e di nuovi contenuti.

Non possiamo linkarvi ed elencarvi tutte le mod utilizzate, vista la loro enorme quantità. Per scoprire la lista completa vi basterà visitare questo indirizzo e scaricare l’intero pacchetto, ovviamente seguendo le istruzioni. Attenzione però anche al reshade, disponibile esclusivamente sul Patreon di Digital Dreams. Potete dare uno sguardo al risultato completo grazie al video che trovate poco più in basso.

Dopo Oblivion e Skyrim, Bethesda tornerà a lavorare sulla serie di The Elder Scrolls con un sesto capitolo. Al momento però i dettagli scarseggiano. Il team di sviluppo è infatti occupato al lavoro su Starfield, la prima IP originale in oltre vent’anni di attività. Il gioco è atteso in esclusiva su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, oltre che essere incluso anche su Game Pass, come da prassi per tutte le esclusive di casa Microsoft. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.