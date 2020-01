Observer 2: pubblicato un teaser che ne suggerisce l’annuncio?

Dopo l’uscita di Blair Witch durante la scorsa estate, sembra che in Bloober Team siano già pronti per annunciare il loro progetto successivo. Stando a un breve teaser apparso sul canale Youtube della software house polacca, sembrerebbe trattarsi di un qualcosa con forti tematiche sci-fì, il che potrebbe dare un indizio di troppo per far intuire che si possa trattare di Observer 2.

Andando a scavare più a fondo sul profilo Twitter della casa di sviluppo, si può notare come siano stati affiancati al video due hashtag: il primo fà riferimento al “cyberpunk” e il secondo al genere di gioco, ovvero “horror”. Queste due caratteristiche sembrano confermare le ipotesi che vedono l’esistenza di Observer 2, dato che il primo capitolo ha forti derive sia cyberpunk, per quanto riguarda l’ambientazione e le tematiche, sia horror per l’aspetto più angosciante.

Oltre agli hashtag sembra che in Bloober Team si siano divertiti a lasciare qualche messaggio in codice anche all’interno della descrizione del teaser caricato su YouTube. La descrizione infatti contiene il testo “new_incoming_call_” e “sig: ch120n 1nc02p02473d_”. Il codice binario nella parte superiore del video invece recita “Daniel, ci sei?”. Quest’ultimo indizio è il più lampante di tutto dato che Il detective Daniel Lazarski è il nome del protagonista del primo Observer.

Il mistero sembra risolto, ma finchè non arriverà una conferma diretta dallo studio polacco questo nuovo teaser potrebbe comunque riferirsi a qualcos’altro, anche se tutti gli indizi sembrano portare verso una sola ed unica risoluzione. Non ci resta che aspettare buone nuove. Che ne pensate di questo teaser? Come accogliereste un possibile Observe 2?