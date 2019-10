Observer e Alan Wake: American Nightmare gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana sono disponibili gratuitamente per un periodo limitato sull'Epic Games Store sia Observer che Alan Wake American Nightmare.

Questa settimana Epic Games ha deciso di tornare a riproporre ben due titoli gratuitamente sul proprio store: si tratta di Observer e di Alan Wake American Nightmare. Due grandissimi regali, che ci permetteranno di provare con mano senza mettere assolutamente mano al portafoglio due opere di grande rilievo. I due giochi prendono il posto di Surviving Mars e saranno disponibili gratuitamente sull’Epic Games Store fino al prossimo 24 ottobre, quando saranno a loro volta sostituiti.

Per fare vostri per sempre i due titoli non ci sarà da fare poi molto: vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattarli in tempo. Potete trovarli entrambi comodamente qui.

Observer è un gioco horror cyberpunk prodotto da Bloober Team, i creatori di Layers of Fear. In tale titolo saremo chiamati a metterci nei panni di un osservatore, la nuova prima linea della polizia neurale, e dovremo entrare nelle menti contorte dei folli. Potete trovare più informazioni su questa interessantissima opera comodamente qui.

Alan Wake American Nightmare è invece un’espansione stand-alone del classico di Remedy, dove le cupe ed intriganti ambientazioni dell’opera principale si fondono con delle meccaniche decisamente più action. Un’esperienza decisamente da provare, di cui potete trovare maggiori dettagli comodamente qui.

Come precedentemente accennato il prossimo 24 ottobre i due titoli torneranno a prezzo pieno e a prendere il loro posto fino al prossimo 31 ottobre saranno invece Layers of Fears 2 Masterpiece Edition (sempre di Bloober Team) e Qube 2, a loro volta disponibili gratuitamente per una settimana.

Che ne pensate di questa notizia e dei regali di questa settimana dell’Epic Games Store? Sono di vostro gradimento o speravate in qualcos’altro? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!