Obsidian, il prossimo titolo potrebbe essere un RPG in prima persona

Da degli annunci di lavoro emergono alcuni interessantissimi indizi su quello che potrebbe essere il futuro progetto di Obsidian.

Come ben saprete la celebre software house Obsidian è stata recentemente acquisita da Microsoft ed è diventata una delle colonne portanti degli Xbox Games Studios. Nonostante tale acquisizione il colosso americano ha deciso di rispettare gli accordi precedentemente presi dallo studio, permettendogli quindi di rilasciare l’attesissimo The Outer Worlds anche su piattaforme non Microsoft, come PS4 o Nintendo Switch.

Una volta conclusosi il supporto all’interessante titolo, Obsidian comincerà però a concentrarsi solamente su Xbox One e PC ed è proprio sul futuro progetto della software house che sono recentemente emerse diverse indiscrezioni.

A svelare questi dettagli sono una serie di annunci di lavoro pubblicati da Obsidian. In essi, oltre alla necessità di conoscere a fondo l’Unreal Engine 4, vengono richieste anche altre caratteristiche. Uno degli annunci, ad esempio, è indirizzato ad un combat designer, con un’enfasi particolare sui combattimenti melee in prima persona. Fatto che certifica praticamente la presenza di tale visuale nel futuro progetto dello studio.

In tali annunci si trovano inoltre dettagli sul fatto che il titolo sarà “un RPG di portata mondiale“, con una grande attenzione all’interfaccia utente e con la presenza di un ciclo giorno-notte e di meccaniche online.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi subito dopo The Outer Worlds Obsidian si metterà effettivamente al lavoro su un RPG in prima persona o a vostro parere sono ben altri i progetti della celebre software house?

Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti sotto l’articolo.