Obsidian assume per lo sviluppo di un titolo tripla A per Xbox Series X e PC

Mentre continuano i lavori sul post lancio di The Outer Worlds e sullo sviluppo di Grounded, Obsidian Entertainment sta concentrando parti delle proprie forze anche verso un’altro fronte; la creazione di un nuovo videogioco tripla A destinato ad uscire sulla next gen. Non sappiamo ancora nulla di concreto riguardo a questo titolo, ma siamo a conoscenza che lo studio americano sta cercando di assumere diversi sviluppatori per questo nuovo progetto ancora avvolto nel mistero.

Proprio di recente, Obsidian ha aperto sul sito web ufficiale circa 30 nuovi annunci di lavoro. Molte delle posizioni ricercate menzionano un non ancora annunciato gioco di ruolo per next gen che prevede: combattimenti corpo a corpo e a distanza, sparatorie e il tutto sarà reso con una prospettiva in prima persona. Sono stati anche menzionati elementi multigiocatore e, come è ormai nella tradizione del team, questo nuovo progetto si concentrerà molto sui personaggi e sui dialoghi a scelta multipla.

Obsidian Entertainment updated their jobs page. The studio now has 32 open positions across all areas, including internships, to staff up the teams. The studio is currently working on Grounded, The Outer Worlds franchise & an unknown AAA RPG project. https://t.co/Tx8Bfzac06 pic.twitter.com/Uxc9tso1y0 — Klobrille (@klobrille) February 23, 2020

Al momento attuale non esistono altri indizi per provare a capire di più sul nuovo progetto tripla A di Obsidian, ma stando agli annunci di lavoro pubblicati sembra che il titolo sia ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali uscirà questo nuovo GDR, sempre l’annuncio cita sia PC che ovviamente Xbox Series X.

Ad oggi, Obsidian sta lavorando anche a Grounded, il titolo di sopravvivenza atteso per la prossima primavera, e continuano i lavori per rilasciare The Outer Worlds su Steam e Nintendo Switch. Cosa vi aspettate dal prossimo progetto tripla A in sviluppo negli uffici di Obsidian Entertainment?