Ocarina of Time Online è ora giocabile in Co-Op

Ocarina of Time Online è un progetto di un gruppo di modder che vogliono portare online il classico Nintendo, per giocare con gli amici.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei capitoli più amati della serie Nintendo ed è la quintessenza dell’esperienza single player all’interno dei videogame. Questo però non significa che non si possa ripensare il gioco per più giocatori: dei modder, infatti, stanno lavorando dallo scorso anno a Ocarina of Time Online.

Questo piccolo gruppo sta cercando di trasformare il classico del 1996 in un gioco in grado di girare su un server, così da permettere ai fan di unirsi e giocare in co-op. La cosa più sorprendente è che funziona. Possiamo vedere un video qui sotto, il quale ci mostra varie scene di gameplay, un confronto con la prima build di Ocarina of Time Online e un aggiornamento sugli stati del lavoro fino a questo punto.

Come potete vedere, due giocatori sono in grado di esplorare il mondo in modo indipendente, entrando e uscendo dalle aree a proprio piacimento e iniziando a lottare di propria volontà, senza dover essere tutti insieme costantemente. L’obbiettivo è di permettere a un massimo di quindici giocatori di giocare contemporaneamente, nella stessa partita.

Attualmente è possibile combattere unicamente contro l’IA: il PvP non è disponibile, ma è qualcosa su cui il team desidera lavorare, quindi arriverà in futuro. Ocarina of Time Online è un progetto ancora in pieno sviluppo e ci vorrà del tempo, vista anche la sua natura fan-made, per fare in modo che sia completo. I miglioramenti rispetto alla prima versione, annunciata nel 2018, sono evidenti.

Diteci, vi incuriosisce Ocarina of Time Online, oppure preferite qualcosa di più moderno come il remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, annunciato all’ultimo Nintendo Direct. Il gioco, vi ricordiamo, sarà rilasciato nel corso del 2019 su Nintendo Switch. Potete rivedere il trailer e tutti gli altri annunci a questo indirizzo.