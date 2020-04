Octopath Traveler: ufficiale, disponibile da ora per Google Stadia

Proprio in questi minuti si è svolto lo Stadia Connect, evento online nel quale hanno mostrato le prossime uscite per Google Stadia. Uno degli annunci più importanti è stato sicuramente la presentazione di Octopath Traveler. Proprio nella mattinata di oggi era uscita fuori una notizia riguardante l’approdo di questo gioco e di PUBG su Stadia, ma si trattava ovviamente di un rumor ma ora risulta ufficiale. A partire da ora tutti gli utenti potranno giocare questa piccola perla nata su Nintendo Switch. Il titolo è a tutti gli effetti un JRPG sviluppato da Square Enix in collaborazione con Acquire e pubblicato da Nintendo rilasciato a luglio del 2018. Il gioco riscosse un discreto successo soprattutto per tutti gli appassionati del genere.

Per chi non conoscesse Octopath Traveler, impersoneremo otto protagonisti e dovremo portare aventi capitolo per capitolo le vicende legate a ciascuno di essi. Ovviamente ogni personaggio avrà una sua storia da portare al termine, insomma si tratta a tutti gli effetti di un titolo che riprende ovviamente i vecchi titoli JRPG dei primi anni 90 ma che offre un gameplay sicuramente diverso che piacerà ai fan di vecchia data.

Se siete possessori di Google Stadia e non avete potuto giocare il titolo uscito per Nintendo Switch due anni fa questa è sicuramente l’occasione buona per farlo sopratutto per la peculiarità di questo servizio in quanto ricordiamo che non avrete bisogno di comprare una console effettiva ma sarà possibile giocare tramite varie piattaforme utilizzando Chrome. Se avete ancora dubbi vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento a questo indirizzo ricordandovi che se vi registrate alla piattaforma streaming ora avrete due mesi gratuiti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti dell’arrivo di Octopath Traveler su Google Stadia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative alla piattaforma streaming di Google.