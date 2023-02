Salute viandante, abbiamo preparato questa guida per aiutarti a collezionare tutti i trofei di Octopath Traveler II e arrivare così all’ambito trofeo di Platino. Su PlayStation 4 e PlayStation 5 infatti è possibile sbloccare questo speciale premio una volta sbloccati tutti i trofei precedenti. Più che presentarvi una banale lista dei 33 trofei da consultare mentre giocate a Octopath Traveler II, abbiamo preferito includere anche consigli su come sbloccarne alcuni.

In ogni caso, tenete sempre a mente che questo è un videogioco che richiede parecchie ore di gameplay (trovate la nostra recensione qui), e che per riuscire a raggiungere ogni trofeo nella lista potrebbe voler dire anche 70/80 ore di gioco.

IMPORTANTE: I trofei di Octopath Traveler II senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nel gioco, oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di consigli o guide.

IL PRIMO DOMINIO

Hai eseguito un dominio per la prima volta.

POTENZA MASSIMA

Hai agito al massimo livello di potenza per la prima volta.

La potenza è una meccanica di combattimento di Octopath Traveler II, rappresentata come dei puntini rossi in alto al nome dei personaggi del party. Ogni turno che passa viene aggiunto un punto potenza, e questi possono essere spesi per caricare attacchi più forti; tali cariche possono essere spese fino a un massimo di 4 volte, quindi per sbloccare questo trofeo lasciate che un personaggio accumuli punti potenza e attivate un attacco x4.

UNA NUOVA ABILITÀ

Hai appreso la tua prima abilità.

Le abilità si apprendono dal menù di gioco, dopo che uno dei personaggi ha raggiunto determinate soglie di livello. Per sapere se un personaggio può apprendere un’abilità, basta controllare se la voce “Abilità” ha un simboletto blu di fianco.

LA PARTENZA

Il tuo viaggio è iniziato.

A BORDO!!

Hai visitato una nuova regione usando il battello.

I battelli si trovano nei porti, visibili sulla mappa con delle iconcine a forma di ancora. Ecco dove trovare i battelli nel mondo di Solistia:

Ovest Porto di Petraltura: Ormeggi. La location si trova sulla costa nord, in un golfo a sud di Petraltura, poco più a nord alla foce del fiume sopra Fortargento e la Villa di Giff. Questo posto è raggiungibile immediatamente se cominciate il vostro viaggio con un personaggio tra Agnea e Partitio . Canalbrina. Si tratta di una città sulla costa Sud che affaccia su un arcipelago. L’insediamento è raggiungibile subito se cominciate la vostra avventura con Castti o Hikari .

Est Baia di Lebesti: Ormeggi. Questa baia si trova sull’isola più a Sud della massa continentale orientale di Solistia, e affaccia proprio in direzione ovest, guardando verso il continente speculare. Il posto è immediatamente raggiungibile se cominciate la vostra avventura con Ochette . Porto di Nuova Delsta: Ormeggi. Il porto si trova nel centro-nord del continente orientale, proprio nel suo punto più a ovest. Gli ormeggi sono raggiungibili soprattutto se cominciate la vostra avventura con Throné .



QUADRIPATH TRAVELER?

Hai portato con te quattro abitanti contemporaneamente.

Trofeo mancabile

I personaggi che sono in grado di reclutare abitanti come azione viaggio sono Ochette (Notte), Temenos (Giorno), Agnea (Giorno) e Partitio (Notte). ATTENZIONE: nel corso dell’avventura non è possibile cambiare il vostro primo personaggio scelto, considerato un po’ come il “protagonista” del gioco. Assicuratevi quindi di iniziare una partita con uno tra Ochette, Temenos, Agnea e Partitio per evitare di mancare questo trofeo.

OTTO VIANDANTI

Hai radunato tutti gli otto viandanti.

LA RISPOSTA

Hai completato la storia di Osvald, il sapiente.

GLI SPEZIALI DI EIR

Hai completato la storia di Castti, la speziale.

IL COLLARE RIMOSSO

Hai completato la storia di Throné, la furfante.

PER UN MONDO MIGLIORE

Hai completato la storia di Agnea, l’artista.

LA VERITÀ È NELLA FIAMMA

Hai completato la storia di Temenos, l’ecclesiasta.

UN CIELO SENZA NUVOLE

Hai completato la storia di Hikari, il milite.

LA FINE DEL CAMMINO

Hai appreso l’abilità divina di una delle classi.

LA LUCE DEL CUORE

Hai completato il sentiero incrociato di Agnea e Hikari.

L’INVESTIGATORE E LA SUA ASSISTENTE

Hai completato il sentiero incrociato di Temenos e Throné.

PACE NELLA FORESTA

Hai completato il sentiero incrociato di Castti e Ochette.

I MISTERI DEL CIELO NOTTURNO

Hai completato il sentiero incrociato di Osvald e Partitio.

L’ARRIVO DELL’ALBA

Hai riportato l’alba al mondo.

TUTTE LE ABILITÀ EX

Hai appreso tutte le abilità EX.

TUTTE LE CLASSI

Hai appreso tutte le classi.

Per apprendere nuove classi bisogna ottenere le licenze dalle gilde. Di seguito vi listiamo le classi in base ai luoghi delle gilde, man mano che le troviamo:

Cacciatore: Vecchia via a Ovest di Trophop.

Vecchia via a Ovest di Trophop. Inventore: Strada a Est di Nuova Delsta.

Strada a Est di Nuova Delsta. Milite: Città di Sai.

Città di Sai. Sapiente: Zona innevata a Ovest di Fiordinverno.

Zona innevata a Ovest di Fiordinverno. Speziale: Piancanale.

Piancanale. Altre in arrivo…

ESPERTO DI SOLISTIA

Hai raggiunto ogni luogo sulla mappa.

L’ATTACCO PIÙ FORTE

Hai causato 9999 o più danni.

COLLEZIONISTA DI DISCHI

Hai ottenuto tutti i dischi.

EQUIPAGGIAMENTO DEL REDUCE

Hai ottenuto tutto l’equipaggiamento del reduce.

AVVENTURIERO INFORMATO

Hai raccolto le informazioni da cento abitanti.

I personaggi che sono in grado di raccogliere informazioni tramite le loro azioni di viaggio sono i seguenti: Temenos (Notte), Osvald (Giorno), Hikari (Notte) e Castti (Giorno).

CENTO SUL TERRENO

Hai fatto svenire o addormentare cento abitanti.

I personaggi che possono mettere KO gli abitanti usando le proprie azioni di viaggio sono Castti (Notte) e Throné (Notte).

OCTOPATH TRAVELER

Hai visto la fine del viaggio.

PORTALE PER UN ALTRO MONDO

Hai sconfitto la minaccia ultraterrena.

MUTUO SOCCORSO

Hai completato tutte le storie secondarie.

UNA STORIA TUTTA TUA

Hai sbloccato tutti i trofei.