Avevamo aperto la giornata segnalandovi l’ottima offerta attiva su eBay in queste ore dove, grazie ad un pratico coupon sconto, potrete acquistare PS5 in versione Digital ad un prezzo mai così conveniente! Ebbene, restiamo ora in tema PlayStation, segnalandovi anche un’offerta ottima su di un titolo che, di per sé, è una piccola perla e che magari vi siete lasciati scappare a causa di uscite forse più calamitanti.

Stiamo parlando del bellissimo Octopath Traveler II, titolo originariamente in esclusiva per Nintendo Switch, e poi arrivato anche su PlayStation e Xbox, ed oggi in sconto ad un prezzo mai così basso, visto il risparmio del 25% che ne abbassa l’acquisto dagli originali 59,99€ al prezzo più abbordabile di 44,99€!

Si tratta di un titolo davvero imperdibile, specie a questo prezzo, come testimoniato dalla nostra recensione, che ha premiato il titolo con un meritatissimo 8.5! Del resto, seguendo quanto già fatto di buono col capitolo precedente, Octopath Tralever II è si propone come un GDR di stampo classico, ma guidato da una narrazione solida e avvincente in cui, come saprete, le linee narrative sono molteplici, e si intrecciano poi in un continuo crescendo.

Stiloso ed affascinante, grazie alla sua direzione artistica di grandissimo pregio, Octopath Traveler II vanta, infatti, una direzione artistica pregevole che fonde grafica 3D a personaggi in pixel art, proponendosi anche con un sistema di combattimento davvero coinvolgente e divertente, forse uno dei migliori nell’attuale panorama ruolistico di stampo giapponese.

Ambientato nel regno di Solistia, il gioco ci metterà nei panni di 8 nuovi protagonisti, ognuno contraddistinto da un percorso unico, da specifiche abilità e talenti, e dalla possibilità di visitare luoghi affascinanti e ricchi di personaggi secondari. L’ordine con cui scegliere gli eroi da giocare è puramente lasciato al giocatore, così che ognuno possa affrontare l’esperienza di gioco come preferisce, lasciandosi incuriosire dalle poche informazioni offerte, almeno inizialmente.

Insomma, parliamo di un titolo davvero intrigante e ben realizzato, che vi terrà compagnia per tante, tantissime ore di gioco e, per questo, vi suggeriamo caldamente di prenderlo in considerazione, specie considerando l’ottimo prezzo proposto da Amazon.

