Se siete alla ricerca di un buon titolo da giocare su console, che magari vi tenga impegnati a lungo e con piacere, tra un titolone e un’altro (e, per inciso, questo stesso gioco è, a nostro giudizio, un titolo davvero valido!), allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa promo, perché relativa ad un gioco davvero ottimo, per altro arrivato sul mercato da poco meo di un mese!

Stiamo parlando del bellissimo (ed attesissimo) Octopath Traveler II, titolo originariamente annunciato da Nintendo ma poi arrivato anche su console Microsoft e PlayStation, ed infatti in sconto proprio per PS5 ad un prezzo davvero interessante, visto lo sconto applicato del 17%!

Premiato dalla nostra redazione con un sonoro 8.5, Octopath Tralever II è titolo immediato, ma comunque piacevolmente stratificato, che fa della narrazione uno dei suoi capisaldi! Arrivato su console lo scorso 24 febbraio, su console PS5 costerebbe 59,99€, un prezzo di per sé già più basso dell’odierna media console ma, grazie ad Amazon, questo freschissimo titolo a marchio Square-Enix è già disponibile a soli 49,98€!

Sequel di un titolo che si è rivelato, già poco dopo l’uscita, come una vera e propria “sleeping hit”, Octopath Traveler II riprende appieno lo stile, la direzione artistica e, soprattutto, le premesse ludiche del suo predecessore, proponendosi come un sequel in piena continuità, la cui diversità rispetto al passato sta nell’applicazione delle sue stesse regole.

Porponendosi, infatti, come un’avventura con tanti (8, appunto) e diversi protagonisti, ognuno dei quali caratterizzato in modo unico sotto il profilo narrativo e delle abilità, Octopath Traveler II riesce nell’impresa del rassomigliare al suo predecessore, pur risultando un titolo nuovo, e per questo freschissimo.

Ambientato nel regno di Solistia, avremo quindi il compito di “viaggiare” con 8 nuovi protagonisti, ognuno contraddistinto da un percorso unico, da specifiche abilità e talenti, e dalla possibilità di visitare luoghi affascinanti e ricchi di personaggi secondari. L’ordine con cui scegliere gli eroi da giocare è puramente lasciato al giocatore, così che ognuno possa affrontare l’esperienza di gioco come preferisce, lasciandosi incuriosire dalle poche informazioni offerte, almeno inzialmente.

Realizzato con uno stile ormai caratteristico, che fonde grafica 3D a personaggi in pixel art, Octopath Traveler II si propone anche, e soprattutto, con un sistema di combattimento davvero coinvolgente e divertente, forse uno dei migliori nell’attuale panorama ruolistico di stampo giapponese, che recupera vecchi capisaldi del genere (come le “classiche” Limit Break dei vari Final Fantasy), con meccaniche più moderne, dando vita a sconti complessi e coinvolgenti.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design sfizioso e dalle buone performance e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

