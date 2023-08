Come ricorderete, vi avevamo già suggerito, giusto qualche giorno fa, una piccola “classifica” con quelli che, a nostro giudizio, sono 7 videogame per Nintendo Switch da portare con voi in vacanza, puntando a titoli che potessero andar bene per seguire il mood vacanziero che caratterizza il mese di agosto.

Ebbene, se la nostra lista non fosse stata abbastanza, e foste alla ricerca di una splendida (e lunga) esperienza con cui dilettarvi sotto l’ombrellone, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare il meraviglioso Octopath Traveler II al prezzo di appena 39,90€, e dunque con uno sconto del 33% rispetto agli originali 59,99€!

L’offerta è ottima, visto che si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da questo specifico titolo in edizione Nintendo Switch, e che certamente varrebbe la pena di essere colta da chi, magari, non ha ancora avuto occasione di immergersi in questo affascinante viaggio targato Square-Enic che, non a caso, la nostra redazione ha premiato in fase di recensione con un meritatissimo 8.5!

Seguendo il tracciato del precedente capitolo, Octopath Tralever II si propone come un GDR di stampo molto classico, con una narrazione solida e dalle molteplici linee narrative, tutte uniche, ma anche tutte intrecciate.

Ambientato nel regno di Solistia, il gioco ci metterà nei panni di 8 nuovi personaggi, ognuno di quali è caratterizzato da uno stile e da un percorso narrativo unici, seppur il tracciato di ogni protagonista finisca poi, inevitabilmente, per incontrarsi con quello degli altri, in quello che è un crescendo narrativo ben costruito e molto intrigante.

Parliamo di un titolo molto particolare, la cui storia può essere scoperta in modo del tutto libero, e senza alcun vincolo nella scelta relativa all’ordine dei personaggi con cui giocare, in quello che è un titolo che riesce, forse anche meglio del predecessore, ad essere un GDR dallo stile tradizionale, pur restando coinvolgente ed accessibile.

Un titolo, insomma, variegato e bellissimo e che vanta, tra le altre cose, una splendida direzione artistica, capace di fondere in modo piacevole e interessante sfondi tridimensionali e personaggi in pixel art.

Insomma, parliamo di un gioco davvero straordinario e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, visitando immediatamente la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini o il prodotto vada in sold out.

