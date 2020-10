Oculus: eliminando l’account Facebook perderete i giochi, attenzione!

L’Oculus Quest 2 è l’ultimo casco per la realtà virtuale prodotto e rilasciato dalla compagnia americana. Sebbene l’annuncio di questo nuovo hardware è stato recepito con un buon entusiasmo da parte degli appassionati della VR, il lancio sul mercato non è andato proprio liscio, soprattutto a causa di alcune controversie emerse proprio in questi giorni. Di recente, è stata chiarita un’altra situazione molto spiacevole che comprendo il nuovo modello di visore per realtà virtuale.

Questa nuova controversia è strettamente legata al proprio profilo Facebook. In questo caso, come è stato fatto notare dall’utente conosciuto su Twitter come “Ciz”, una volta che si andrà a cancellare il proprio account Facebook, perderete tutti i giochi in vostro possesso sulla piattaforma Oculus. Poco dopo la pubblicazione del post su Twitter, anche la redazione di UploadVr ha confermato la veridicità della fonte.

Important VR PSA: 👉 Deactivating your Facebook profile disables your Oculus Profile.

👉 Deleting your Facebook account takes away all your games, purchases, and progress.

Source: Eli Schwartz pic.twitter.com/dSJIcIf0ki — Cix (@CixLiv) October 22, 2020

Come è possibile vedere dallo screenshot pubblicato su Twitter, oltre a perdere il possesso sui titoli Oculus da voi acquistati, verranno cancellati anche tutti i salvataggi che sono stati effettuati su quei titoli. Successivamente Facebook ha confermato che tutti gli utenti che non hanno ancora collegato il proprio account Oculus al social network, potranno eliminare l’account Facebook senza vedersi cancellare anche i vari giochi e acquisti fatti sul marketplace del visore.

A parte queste controversie, il nuovo visore Quest 2 è la summa massima raggiunta da un’hardware per la realtà virtuale targato Oculus. Potete conoscere ogni dettagli di questo nuovo prodotto leggendo la nostra recensione a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata ai commenti.