Oculus: i migliori giochi ed esperienze per Halloween

Halloween è sempre più vicino e noi videogiocatori siamo alla ricerca di qualche gioco per farci spaventare (ma non solo). Le proposte in tal senso sono molte, ma le migliori sono senza ombra di dubbio quelle VR. Per chi possiede i visori Oculus Quest e Rift, è giunto il momento di trovare la giusta esperienza e il giusto gioco per Halloween. Quali sono i migliori?

Oculus | Giochi per Halloween

Ghost Giant

Halloween significa spiriti malvagi e fantasmi, pronti a tormentarci. E se per una volta fossimo noi il fantasma? Nei panni di un enorme spettro dalle mani blu dovrete vegliare su Louis, un gattino solitario che ha un disperato bisogno di un amico. In quest’avventura dovrete prendervi cura di lui, liberando la strada dai massi, andando a comprare i semi di girasole nel negozio di Monsieur Tulipe e molto altro ancora, per un’avventura dolce e commovente, adatta per chi ha sempre voluto impersonificare un fantasma senza prendersi un coccolone.

Disponibile su Quest Store.

Walts of the Wizard: Extended Edition

Ecco il gioco adatto per tutti coloro che sognano di diventare maghi. Dovremo usare ingredienti per creare incantesimi o palle di fuoco e utilizzarli per scoprire i segreti della torre del mago. Inoltre, nel 2021 Walts of the Wizard si arricchirà di un nuova espansione: Natural Magic, con nuove aree e incantesimi per un gioco che ha già appassionato gli utenti di Oculus per tanti anni. (PS: Waltz of the Wizard è anche un ottimo modo per testare l’hand tracking di Quest, come far esplodere le cose con uno schiocco di dita!)

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

The Walking Dead Saints & Sinners

Siamo a New Orleans e la città brulica di morti viventi. Questo gioco, ispirato agli amati fumetti di Robert Kirkman, ci porta nel mezzo di una guerra tra fazioni. Dovremo lottare per la nostra sopravvivenza, all’interno delle rovine della città, scoprendone i segreti. Riusciremo a cambiare il corso della guerra, decidere il destino di New Orleans e dei nostri compagni sopravvissuti?

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

The Room VR – A Dark Matter

The Room ha sempre avuto uno stile inquietante e questa sua prima versione VR non è da meno. Troveremo un sarcofago sigillato all’inizio della nostra avventura, ma sarà solo il primo indizio che ci porterà a scoprire i dettagli sulla scomparsa di un membro del British Institute of Archaeology. Preparatevi a interagire con un sacco di macchinari, di ingranaggi, ad aprire cassetti nascosti, per cercare di risolvere il caso e salvarvi.

Disponibile suQuest Store e Rift Store.

Wilson’s Heart

Wilson’s Heart è un omaggio ai mostri in bianco e nero divenuti celebri nell’immaginario collettivo: Dracula, Il mostro della laguna nera, Frankenstein, La Mummia e altri ancora. Risvegliatosi in un ospedale abbandonato, il protagonista dovrà confrontarsi con il soprannaturale, usando il suo misterioso cuore meccanico per risolvere enigmi e combattere i nemici.

Duck Season

Duck Season è un viaggio di nostalgico che ricorda con affetto il gioco di Duck Hunt di quando eravate bambini. Duck Season è un gioco imprevedibile, in cui ci si trova in un ambiente caldo, accogliete e familiare con la crescente sensazione che ci sia qualcosa di strano. Un crescendo di emozioni che gioca sulle paure dell’infanzia e una moltitudine di segreti rendono Duck Season meritevole di essere rigiocato una seconda e una terza volta. Ah, ed è anche un solido adattamento di Duck Hunt.

Disponibile su Rift Store.

Arizona Sunshine

Uno dei primi sparatutto in prima persona su Rift è ancora oggi un’ottima scelta per Halloween. Dovremo affrontare intere orde di zombie all’interno del caldo e secco deserto. In questa avventura, dalle atmosfere da Vecchio West, dovremo usare bene le nostre pistole, prima che le munizioni finiscano.

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

Blair Witch Oculus Quest Edition

Una torcia, una macchina fotografica e il fidato cane Bullet sono i vostri unici alleati nell’iconica Foresta delle Black Hills. Prendendo spunto dai celebri film, questo gioco VR vi chiede di documentare le prove nascoste nella foresta: potete però fidarvi dei vostri stessi occhi? Bloober Team, lo sviluppatore, si è fatto conoscere grazie all’horror di successo Layers of Fear e Blair Witch segue la stessa tradizione, manipolando la realtà che vi circonda.

Disponibile su Quest Store.

Five Nights at Freddy’s Help Wanted

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted raccoglie alcuni dei migliori momenti della serie in una compilation da incubo costruita per la VR. Rafforzate i nervi e cercate di sopravvivere al turno di notte – solo voi e un gruppo di animatronic, ovviamente non minacciosi. Parliamo di un’esperienza claustrofobica e piena di jump scares.

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

Affected The Manor

Le luci si spengono sempre nel momento peggiore possibile in Affected: The Manor. Una volta entrati in queste sale labirintiche avrete a che fare con bambole raccapriccianti, cucine piene di ratti e altro ancora. Affected: The Manor vi porterà in una vera e propria casa infestata, dove ogni stanza nasconde qualcosa di terrificante. Il viaggio nel maniero dura circa 20 minuti, sufficienti per sconvolgervi. Se questo non vi bastasse, immergetevi in “The Gauntlet”, modalità dove i momenti di tensione e paura saranno imprevedibili o nell’aggiornamento di “The Darkness”, dove affronterete un percorso illuminato solo dalla luce di una candela.

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

Face your fears II

Face your fears II eleva l’esperienza horror in VR del primo capitolo e la espande con due campagna aggiuntive parallele ambientate nella stessa Harvest Estate ma a distanza di decenni. Dovremo ritrovare nostra sorella, scomparsa nella Harvest Estate, indagare sugli avvenimenti paranormali e preparaci alle sorprese che si nascondono dietro ogni porta.

Disponibile su Quest Store e Rift Store.

Lies Beneath

“Un giovane studente universitario torna a casa, ma questo ritorno a casa sarà felice o infestato? Spoiler: è infestato. La città di Slumber, in Alaska, è stata invasa da strani mostri in Lies Beneath, un gioco horror di sopravvivenza con un look visivo in stile fumetto accattivante. Non fatevi però ingannare dall’aspetto perché Lies Beneath sostiene la sua estetica con combattimenti corpo a corpo, sequenze di inseguimento tese e un ritmo sempre incalzante che mantiene la storia avvincente dall’inizio alla fine.

Disponibile su Quest Store e Rift Store.