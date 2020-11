Oculus: i migliori giochi per mantenersi in forma con la VR!

La Realtà Virtuale è uno dei migliori modi per “entrare” veramente all’interno dei videogiochi e viverli in modo unico. Caschetti come Oculus Quest 2, inoltre, permettono di fare molto di più oltre che giocare. È infatti possibile anche mantenersi in forma con la VR! Quali sono i giochi migliori per divertirsi e fare movimento? Ecco una lista di suggerimenti!

Oculus | I migliori giochi per mantenersi in forma

Ecco una selezione dei migliori giochi disponibili per la piattaforma Quest:

Beat Saber – Il rhythm game VR preferito dai fan, in cui l’obiettivo è quello di tagliare i cubi a ritmo di musica. Ogni cubo ha un colore e una direzione che corrispondono alla spada da utilizzare per tagliarlo e il verso in cui farlo;

Guided Thai Chi – Rinfrescate la mente, il corpo e lo spirito con oltre 200 allenamenti ispirati al Tai Chi in 20 bellissime ambientazioni naturali! Sperimentate una moderna rivisitazione di un’antica pratica;

Thrill of the Fight – Un gioco di boxe VR che vuole essere il più fedele possibile alla realtà. Vi troverete in una palestra virtuale e combatterete contro una serie di avversarsi dallo stile e tecnica unici. Usate il tempismo e l’abilità per sferrare il colpo decisivo. Schivate gli swings, i land jabs e i block punches per diventare il re del ring;

Pistol Whip – Ispirato ai film d’azione come John Wick ed Equilibrium, Pistol Whip vi proietterà al centro di una serie esplosiva di scene d’azione stilizzate, ognuna con la propria colonna sonora da brivido;

FitXR – FitXR porta l’energia delle lezioni di fitness di gruppo a casa vostra. Progettato per unire il divertimento all’esercizio fisico, FitXR è pieno di allenamenti che vi faranno battere il cuore e vi faranno sorridere, qualunque sia il vostro livello di allenamento;

The Climb – Con questo gioco potrete avere l’ebrezza di un’arrampicata estrema. Provate l’adrenalina mentre salite ad altezze epiche, esplorate le grotte e trovate scorciatoie. Sfidate gli amici cercando di arrivare prima di tutti in cima, raggiungendo la vostra meta;

TRIPP – Sulla base di ricerche scientifiche, TRIPP vi guiderà attraverso esercizi di mindfulness. Un regolare esercizio di mindfulness può aiutarvi a ridurre lo stress e a costruire la resistenza necessaria per rimanere sani nella mente e nel corpo.

Se tutto questo non dovesse bastarvi, potete anche visualizzare le sezioni Sport & Fitness del sito Oculus, oltre alla sezione Relax e Meditazione.