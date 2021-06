Oculus: i visori mostreranno la pubblicità mentre giocate

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Oculus, il marchio di visori VR di proprietà Facebook, introdurrà a breve le pubblicità di terzi all’interno dei videogiochi in realtà aumentata. Ma niente paura: al momento, infatti, si tratterà di pubblicità inserite (in stile metaverse) in cartelloni pubblicitari, di poco intralcio, quindi, al giocatore. Il primo titolo che fungerà da apripista alla novità, sarà Blaston, lo sparatutto strategico in VR di Revolution Games. Facebook ha dichiarato quanto segue:

“Il nostro obiettivo principale in Facebook Reality Labs (FRL) è portare più persone nella realtà virtuale, migliorare l’esperienza del consumatore e fare progressi nelle nostre iniziative di realtà aumentata a lungo termine” – afferma il comunicato di Facebook – “Stiamo anche esplorando nuovi modi per consentire agli sviluppatori di generare entrate: questa è una parte fondamentale per garantire la creazione di una piattaforma autosufficiente in grado di supportare una varietà di modelli di business che sbloccano nuovi tipi di contenuti e pubblico. Ci aiuterà anche a continuare a rendere l’hardware AR/VR innovativo, più accessibile“;

“Per ora, questo è un test con alcune app: una volta che avremo visto come va e avremo ricevuto il feedback degli sviluppatori e della community, forniremo maggiori dettagli su quando gli annunci potrebbero diventare più ampiamente disponibili su Oculus e Oculus mobile“, ha concluso. Insomma, gli utenti dovranno prepararsi ad abbracciare le pubblicità nei giochi VR. Inoltre, però, potranno interagire con le pubblicità, per approfondirle o per segnalarle come inappropriate (proprio come avviene già sui social).

