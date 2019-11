Oculus Link disponibile da oggi in versione Beta!

Annunciato durante lo scorso Oculus Connect 5, Oculus Link permette di accedere ai giochi e alle esperienza della piattaforma Oculus Rift utilizzando il visore Oculus Quest. l’azienda dedicata alla realtà virtuale di Facebook ha da oggi annunciato che il software Oculus Link è disponibile da ora in beta, consentendo a tutti coloro in possesso di un visore Quest di provare giochi d’alta fascia come Stormland o Asgard’s Wrath!

Con Oculus Link si potrà quindi testare la libreria di contenuti Rift semplicemente connettendosi al proprio PC, mantenendo però la portabilità senza fili di Quest. Un modo ulteriore, in pratica, di sfruttare l’ecosistema Oculus che diventa ancora più grande e organizzato per poter sfruttare la realtà virtuale come meglio si crede.

Questo permetterà anche di allargare il pubblico di chi usufruisce della VR, andando ad unire chi gioca con Quest e chi con le alte performance del Rift. Oculus Link funziona con la maggior parte dei cavi USB 3.0, per chi volesse testarlo da oggi, i proprietari di un visore Oculus Quest che possiedono un PC da gaming compatibile dovranno collegare il proprio visore alla porta USB e attraverso l’applicazione Oculus Desktop navigare e acquistare giochi compatibili per Rift. Per specifiche e requisiti vi invitiamo a visitare il sito dedicato.

Nei prossimi mesi verrà rilasciato un cavo a fibra ottica personalizzato per offrire la migliore esperienza VR con il massimo throughput durante l’utilizzo di Oculus Link. Sarà lungo 5 metri per fornire maggiore libertà di movimento rispetto a qualsiasi altro cavo presente sul mercato. Quest’anno inizierà la distribuzione con quantità limitate in alcuni paesi per poi espandersi nel corso del 2020.

In attesa che arrivi, a questo link è possibile vedere le specifiche dei cavi Oculus Link.