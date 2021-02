Oculus Quest 2: aggiunte due nuove funzioni aggiuntive

Oculus Quest 2 è giunto sul mercato solamente qualche mese fa, con il visore per realtà virtuale che ha proposto tutta una serie di migliorie sull’esperienza proposta con il primo modello di Quest. Una delle più grandi caratteristiche proposte dal nuovo visore Oculus, è sicuramente la possibilità di giocare alle varie esperienze VR anche senza possedere un PC prestante per la realtà virtuale. A questo oggi si sono aggiunte anche due nuove funzioni.

Quest’oggi Oculus ha deciso di rendere più semplice l’utilizzo dei visori, permettendo a persone diverse di utilizzare lo stesso visore, senza che il proprietario debba condividere i dettagli del proprio account. Con il multi-account e l’app sharing si potrà accedere a più account su un singolo visore e condividere le app acquistate sull’Oculus Store con tutti gli account aggiuntivi. I progressi e i risultati di gioco saranno separati per ogni account.

La divisione degli account permetterà di avere la propria lista di amici, cronologia del browser, impostazioni della privacy e molto altro ancora. Sarà anche possibile bloccare il proprio account con una sequenza di sblocco prima di prestare il visore agli altri. Oculus sta implementando il multi-account e l’app sharing su Oculus Quest 2 come caratteristiche sperimentali. Alla fine verranno abilitate per tutti gli utenti dei dispositivi Quest, con la speranza che queste due nuove funzioni rendano più semplice la condivisione del proprio visore.

Da oggi, quindi, questa nuova esperienza sperimentale si va ad applicare automaticamente a tutti i giochi e le nuove app presenti nell’Oculus Quest Store. L’obbiettivo sembra quello di rendere Oculus Quest 2 come uno dei visori per realtà virtuale più agevoli e comodi da utilizzare per tutti. Cosa ne pensate di queste recenti novità introdotte su Oculus Quest 2? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.