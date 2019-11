Oculus Quest e Rift S: giochi ed esperienze horror perfetti per Halloween

Oculus Quest e Oculus Rift S propongono una serie di titoli VR perfetti per Halloween: scoprite insieme a noi l'offerta unica per questo fine ottobre.

Con l’avvicinarsi di Halloween tutti noi videogiocatori vogliamo vivere qualche esperienza da brivido con le nostre macchine da gioco. Anche l’Oculus Store ha un ampio catalogo di giochi ed esperienza perfette per il periodo, così da poter sfruttare il proprio Oculus Quest o l’Oculus Rift S. Vediamo quindi assieme quali sono le migliori proposte per la VR.

Per i possessori di Oculus Quest che non soffrono di motion sickness, è disponibile Epic Roller Coasters, il quale promette di dare veramente la sensazione di trovarsi sulle montagne russe. Per quanto riguarda i titoli disponibili sia per Quest che per Rift S, troviamo Face Your Fears 2 che ci porterà nella Harvest House per scoprire la tragica storia della famiglia Harvest. C’è poi Dreadhalls, che fonde il survival horror e i roguelike e ci porta nelle profondità di un’enorme prigione: dovremo esplorare, sopravvivere e trovare un modo per fuggire. Passiamo invece a Drop Dead: Dual Strike Edition, che ci permette di usare un’arma per ogni mano per fare a pezzi i non-morti.

Esclusivamente per i giocatori Oculus Rift S, invece, troviamo Arizona Sunshine, uno sparatutto che ci porta nell’America sud-occidentale e, tramite il multiplayer co-op, ci chiede di eliminare frotte di zombie. Possiamo però optare anche per Five Nights at Freddy’s, un insieme di minigiochi ambientati nell’universo di Five Night’s. Non dimentichiamo inoltre di In Death, uno sparatutto ambientato in un mondo medievale surreale con mostri e bottini. Feral Rites, invece, ci chiede di vendicare la morte di nostro padre esplorando un’isola e ottenendo abilità uniche, come la capacità di trasformarsi di una bestia feroce. A tutto questo si aggiunge anche The Invisible Hours che ruota attorno a un omicidio: risolverete il mistero?

Se siete invece alla ricerca di esperienza più vicine a quelle di un film, potete optare per Paranormal Activity VR: con solo una torcia elettrica dovrete esplorare una casa molto meno tranquilla e sicura di quel che sembra. Potete optare anche per The Exorcist – Legion VR, considerata da molti la storia più spaventosa di sempre: dovremo apprendere le regole dell’esorcismo per poter affrontare infine le nostre paure più oscure. Infine, è disponibile anche Don’t Knock Twice, nel quale dovremo salvare nostra figlia scomparsa, esplorando una grande casa e interagendo con l’ambiente per scappare o combattere entità pericolose.

Per acquistare questi giochi potete sfruttare le offerte di Halloween dell’Oculus Store, come il Monster Party Pack che offre quattro giochi in uno (compresi Five Night’s at Freddy’s e Paranormal Activity The Lost Soul), oppure il Spooktacular Pack, che comprende Feral Rites e The Invisible Hours tra i vari.