Oculus Rift: arrivano Public Homes e Facebook Livestream

Il 2019 è appena iniziato ma Oculus non rimane con le mani in mano. La compagnia ha infatti annunciato le prime novità dell’anno rivolte a Rift. Nel corso dei mesi saranno vari gli aggiornamenti proposti, ora, però, concentriamoci su quelli più imminenti: Public Homes e Facebook Livestream. Attualmente sono entrambi disponibili sul canale di prova pubblico di Rift ma, entro la fine di gennaio, entrambe le funzioni social saranno distribuite a tutti.

La prima novità, Public Homes, permette ai giocatori di aprire le porte della propria Oculus Home ai visitatori e, ovviamente, di esplorare quelle degli altri: Oculus crea così una grande comunità virtuale. Oculus Home è già un social hub pensato per divertirsi con gli amici, ma da ora diventa anche una destinazione per incontrare una community più ampia, permettendoti di fare nuovi incontri.

Nella beta sarà possibile controllare completamente la lista degli ospiti: si potrà accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di visita e, se lo si riterrà opportuno, si potrà disattivare l’opzione “Pubblico” in qualsiasi momento. Sarà possibile segnalare comportamenti scorretti, silenziare i visitatori e sfruttare molte altre funzioni, direttamente dal proprio Oculus Rift. Per provare Public Homes, è sufficiente seguire queste istruzioni.

Inoltre, Facebook Livestreaming è ora disponibile su Rift. È possibile mostrare esattamente quello che si sta vedendo con il proprio visore in diretta: basta selezionare la voce “Livestream to Facebook” dal menù Dash quando sei in VR. È importante notare, però, che gli sviluppatori possono attivare o disattivare questa opzione, quindi non tutte le app saranno utilizzabili con Livestream. Ovviamente ci sono già moltissime applicazioni da sfruttare come ad esempio Echo VR, VR Sports Challenge e Dead & Buried.

Oculus continuerà a proporre aggiornamenti e nuove funzioni, quindi continuate a seguire le novità per scoprire presto cosa ha in serbo. Inoltre, ricordate che potete lasciare un feedback tramite UserVoice!