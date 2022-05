Il prossimo titolo battle royale in terza persona è firmato dal team di Gunzilla Games. Il gioco in questione è Off The Grid, presentato con un brevissimo trailer nel quale possiamo vedere poco più che l’ambientazione e la sua atmosfera. Il team è al suo primo lavoro ed è composto da professionisti affermati sia in campo cinematografico che videoludico. Tra questi, un nome che risuonerà familiare a moltissimi è quello di Neil Blomkamp regista sudafricano al suo esordio nel mondo del gaming.

Ambientato in un futuro distopico, Off The Grid, è uno sparatutto in stile cyberpunk che si propone di evolvere il genere attraverso una forte enfasi sulla progressione narrativa. Per raggiungere l’obiettivo, il team è, appunto, composto da molti veterani come il Chief Visionary Officer Neill Blomkamp regista e sceneggiatore di film come District 9 o Elysium, lo sceneggiatore Richard K. Morgan (Altered Carbon, Crysis) e l’Executive Narrative Director Olivier Henriot (Far Cry, Assassin’s Creed).

Per realizzare un’esperienza unica, Off The Grid prevede 150 giocatori che si combatteranno in battaglie PvP. Il titolo di Gunzilla Games permetterà, inoltre, ai giocatori di affrontare anche missioni della trama PvE utilizzando la stessa mappa popolata da altri giocatori in tempo reale. I giocatori avranno la libertà di controllare l’evoluzione di questa trama in stile hard-boiled. Ogni decisione presa durante il gioco, infatti, andrà ad influire sulle scelte e lo svolgimento della stessa trama. Il fulcro dell’esperienza e della profonda struttura narrativa è il modo unico in cui i giocatori potranno creare, personalizzare e scambiare i propri oggetti tra loro.

In Off The Grid, i confini tra eroe e cattivo diventano confusi mentre i giocatori combattono per sopravvivere alle battaglie aziendali segrete del futuro. Il titolo di Gunzilla Games non ha ancora una data d’uscita stabilita ma è in programma su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.