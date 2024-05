Non perdertela! Elgato HD60 a meno di 170€. Perfetta per streamer!

State cercando una scheda di acquisizione video per i vostri streaming, che sia capace di supportare il 4K? Su Amazon, oggi è possibile acquistare l'Elgato HD60 X al prezzo vantaggioso di 169,99€, un risparmio significativo dal suo ultimo prezzo minimo di 191,49€, equivalente a una riduzione netta dell'11%.

Elgato HD60 X, chi dovrebbe acquistarla?

L'Elgato HD60 X si rivela una periferica privilegiata per i giocatori seriamente impegnati nel migliorare la qualità delle loro trasmissioni in diretta. Se siete streamer all'inizio della vostra carriera o già ben consolidati su piattaforme come Twitch, YouTube o Facebook Gaming, questo dispositivo di cattura di offre la possibilità di trasmettere e registrare i vostri gameplay in qualità fino a 4K30 o 1080p60 in HDR, assicurando una sincronizzazione audio-video impeccabile con una latenza inferiore a 100 millisecondi.

La compatibilità di HD60 X si estende a diverse console di ultima generazione, incluse PS5 e Xbox Series X/S, oltre a PC e Mac, adattandosi così a svariate configurazioni di gioco. Il suo sistema Passthrough permette di giocare in tempo reale senza interruzioni durante la trasmissione e la registrazione, elevando l'esperienza di gioco e di streaming.

Non solo i gamer, ma anche professionisti nel campo del digitale, dell'organizzazione di eventi e delle conferenze online troveranno nell'Elgato HD60 X uno strumento eccellente per le loro esigenze. Inoltre, la compatibilità con varie applicazioni come OBS, Streamlabs, Vmix, Zoom e Microsoft Teams, rendono questo dispositivo una soluzione robusta e affidabile per la trasmissione di contenuti ad alta risoluzione in ambiti professionali.

