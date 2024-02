Controller 8Bitdo Pro 2, CHE PREZZO! A MENO DI 49 EURO

Siete alla ricerca di un nuovo controller per ampliare le vostre esperienze di gioco su diverse piattaforme? Non cercate oltre! Grazie all'offerta esclusiva su Amazon, potete portare a casa il versatile controller wireless 8Bitdo Pro 2 con uno sconto del 12%, pagando solo 48,37€ invece di 55,19€.

8Bitdo Pro 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gamepad è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano un dispositivo compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui Nintendo Switch, PC, macOS, Android, Steam e Raspberry Pi. Con la sua facilità di connessione e la possibilità di memorizzare fino a 3 set di profili direttamente dal controller, offre un'esperienza di gioco personalizzata e confortevole.

Gli utenti apprezzeranno anche i due pulsanti posteriori personalizzabili, che consentono di adattare il controller alle proprie preferenze di gioco. Inoltre, il software 8Bitdo Ultimate, ora disponibile anche su dispositivi Android e iOS, offre ulteriori opzioni di personalizzazione, garantendo un'esperienza di gioco su misura per ogni giocatore.

Se state cercando un controller versatile e di alta qualità per migliorare la vostra esperienza di gioco su diverse piattaforme, non lasciatevi sfuggire questa occasione di risparmio con l'8Bitdo Pro 2. Approfittate dell'offerta su Amazon e portate a casa questo fantastico gamepad per soli 48,37€!

Vedi offerta su Amazon