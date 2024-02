Prezzo TOP su questo controller wireless Retro-Bit! (-24%)

Se amate il retrogaming non potete assolutamente farvi sfuggire l'offerta Amazon di oggi sul controller wireless Retro-Bit Origin8, compatibile con lo storico NES e il recente Nintendo Switch, in sconto del 24% e che può essere acquistato a soli 22,79€, anziché 29,99€. Il controller integra già un adattatore per NES, oltre a un generico ricevitore USB che permette di usarlo anche con altri dispositivi.

Controller wireless Retro-Bit Origin8, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller retrò targato Retro-Bit è prefetto per gli amanti del retrogaming che vogliono continuare a divertirsi con i giochi che hanno segnato la loro infanzia, o semplicemente riscoprire grandi classici del passato. Grazie alla sua compatibilità con il NES originale, è perfetto in particolare per i fan di una delle migliori console Nintendo che ancora la usano per giocare alcuni classici come Super mario Bros, Ducktales, o The Legend of Zelda. La connettività wireless assicura la massima comodità senza il fastidio del cavo, mentre la batteria a lunga durata vi permette di giocare tante ore senza preoccuparvi.

Non mancano chicche aggiuntive come funzione turbo, pulsanti supplementari e i tasti home e screenshot, che lo rendono perfetto abbinato anche a console moderne, con cui è compatibile grazie al ricevitore wireless USB. Al prezzo di 22,79€, rispetto a quello originale di 29,99€, il controller Retro-Bit Origin8 è perfetto per migliorare la vostra esperienza di retrogaming con un tocco moderno, senza rinunciare alla nostalgia del classico controller NES, ripreso sia dal layout dei pulsanti che dal colore del controller.

