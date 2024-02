SVUOTATUTTO AMAZON, Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 a 43,98€!

L'incredibile Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, un'autentica icona senza bisogno di presentazioni, si presenta oggi con un'offerta imperdibile su Amazon per la versione PS5. Al prezzo irresistibile di 43,98€, potrete aggiudicarvi questo capolavoro con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 - PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collezione esclusiva è un must-have assoluto per gli appassionati della celebre saga di Metal Gear e per chiunque desideri immergersi o riscoprire per la prima volta questa epica serie di giochi di spionaggio. Con una lineup che abbraccia i classici come Metal Gear Solid, Metal Gear 2: Solid Snake, e le versioni HD di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, questa raccolta offre un'opportunità unica di esplorare le radici di una delle saghe più amate dei videogiochi.

Oltre a ciò, potrete godere di contenuti digitali dedicati ai veri fan della saga, come le graphic novel digitali e la straordinaria colonna sonora del gioco. Per ogni episodio principale, è inclusa una versione digitale del libro della sceneggiatura e un Master Book, una sorta di enciclopedia del videogioco.

Che siate fan da lungo tempo della saga o ne stiate scoprendo le avventure per la prima volta, questa è l'occasione perfetta per aggiudicarvi questa straordinaria collezione firmata Kojima: Amazon vi offre la possibilità di acquistarla al prezzo incredibile di 43,98€, con uno sconto del 27% per soddisfare il vostro desiderio di avventure di spionaggio e intrighi.

