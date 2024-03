MINIMO STORICO per Lies of P per PS5! Lo paghi meno di 40€!

Tra le tante offerte di Primavera Amazon, ce n'è una che farà felici gli amanti dei Soulslike: Lies of P è in offerta al minimo storico grazie a uno sconto del 18% sul prezzo più basso recente, che vi permette di acquistarlo a soli 39,99€! Come raccontato nella recensione, in Lies of P vi troverete a impersonare Pinocchio in un'avventura ispirata all'omonima fiaba e a Bloodborne, storico gioco From Software da cui il titolo prende parecchi spunti.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Quest'offerta su Lies of P è perfetta per chi ancora deve recuperare il gioco ed è in possesso di una PS5. Se avete amato Bloodborne e vi piacciono i Soulslike, questo titolo non può assolutamente mancare nella vostra collezione: vi offrirà ore e ore di sfide impegnative e divertimento, facendovi immergere in atmosfere cupe e oscure tipiche di questo genere di giochi. Lies of P non manca di innovare, dato che fonde elementi familiari a tutti gli appassionati del genere a meccaniche nuove e innovative, perfette per dare una ventata di novità ed evitare il rischio di cadere nella monotonia.

Pur attingendo a piene mani dall'eredità di Bloodborne, Lies of P denota un notevole impegno sia dal punto di vista tecnico che artistico e riesce a distinguersi con una sua identità unica.

Se amate i Soulslike e avete passato tantissime ore all'interno di Bloodborne, non fatevi scappare l'offerta attuale che vi permette di acquistarlo al prezzo minimo storico di 39,99€, risparmiando parecchio sul prezzo di listino. Se vi piacciono questo genere di giochi, non rimarrete delusi dalle ore di divertimento e dalle tante sfide che vi si presenteranno davanti!

