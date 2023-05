State cercando una nuova sedia da gaming confortevole, di ottima qualità e altamente personalizzabile? Allora non potete assolutamente perdervi le incredibili offerte di primavera di Secretlab, grazie alle quali potrete acquistare la sedia da gaming dei vostri sogni risparmiando fino a 200€ sul vostro acquisto.

Secretlab propone diversi modelli e finiture personalizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze, ma grazie a queste promozioni potrete portare a casa la sedia da gaming perfetta potendo anche usufruire di un importante sconto. Vi invitiamo però a fare i vostri acquisti in fretta, perché queste incredibili offerte di Secretlab dureranno solo per altri 3 giorni!

Fra i diversi modelli in offerta segnaliamo il Titan Evo, che grazie al sistema di supporto lombare L-ADAPT si adatta alla colonna vertebrale per una comodità e un comfort assoluti. Potrete inoltre cambiare i braccioli CloudSwap per avere un sostegno morbido o sollievo dal caldo. La trovate in offerta su Secretlab a soli 449,00€ anziché 549,00€, ben 100€ in meno.

Un’altra promozione che vogliamo proporvi riguarda la sedia da gaming Titan 2020. Realizzata con una speciale schiuma a freddo, garantisce il massimo del comfort grazie a una distribuzione ottimale del peso. Inoltre, è rivestita con pelle PU 2.0 Secretlab Prime per una resistenza eccezionale anche alle abrasioni. È in offerta a soli 699,00€ anziché 899,00€.

Va infine aggiunto che nel prezzo di tutte le sedie Titan e Titan XL è incluso anche il comodissimo cuscino magnetico per la testa in memory foam del valore di 69,00€; con il modello Omega avrete, oltre a questo, anche il cuscino lombare.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Secretlab dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

