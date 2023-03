Se state pensando di acquistare un monitor top di gamma, pensato per giocare ai titoli preferiti senza perdere nemmeno un dettaglio, vi consigliamo di non farvi scappare lo sconto applicato su questo fantastico modello Samsung. L’Odissey Ark da 55″, infatti, è disponibile a 2.499,99€ invece di 2.990,99€, un prezzo folle per un articolo di questo calibro, in grado di assicurarvi colori iper realistici, con sfumature pure e precise.

Il pannello 4K Ultra HD vi garantisce una risoluzione di 3840 x 2160 e una resa cromatica davvero incredibile! Data la validità di questo sconto, il nostro consiglio è di portare a casa il monitor quanto prima, fintanto che il prezzo è super vantaggioso.

Grazie a questo modello, potrete immergervi in immagini ultra-realistiche per un’esperienza videoludiche che coinvolge i sensi. La curvatura 1000R, inoltre, avvolge il vostro campo visivo facendovi sentire realmente parte dell’azione. Non meno importante, avrete la possibilità di ruotare lo schermo in modalità Cockpit Mode, regolando l’inclinazione e l’altezza e trovando la posizione ideale per la vostra postazione.

Da menzionare in particolare modo la rivoluzionaria tecnologia Quantum Matrix con Quantum Mini LED che si occupa di controllare luminosità e contrasto per ottenere una definizione praticamente perfetta! L’avanzata unità di retroilluminazione a 14 bit, invece, consente un controllo dettagliato dei contenuti HDR, restituendo immagini di qualità superiore.

Altra feature imperdibile, il Processore Neural Quantum Ultra di cui è dotato. Combinando ben 20 reti neurali multistrato, si assicura di analizzare ogni contenuto ricostruendo tutti i particolari sullo schermo, fino all’ultimo pixel.

