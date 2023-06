Se state cercando un’ottima sedia da gaming per completare la vostra postazione di gioco e, al contempo, vorreste puntare ad un modello che sia un vero e proprio top di gamma in termini di qualità, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Mediaworld, che vi permetterà di risparmiare un bel po’ sulla splendida e rinomata HP Omen Citadel, una sedia da gaming di primissimo livello!

Questa incredibile sedia da gaming, con un prezzo consigliato di 429,99€, è infatti disponibile, in quantità molto limitate, al prezzo imperdibile di soli 299,00€, con uno sconto applicato pari al 30%, che vi permetterà di risparmiare così la bellezza di circa 130 euro, che è anche lo sconto più alto mai applicato su questo prodotto!

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile, anche perché, come detto, parliamo di un prodotto prestigioso, dall’eccellente qualità e che vi garantirà comfort e comodità anche durante lunghe e intense sessioni di gioco.

La HP Omen Citadel è resistente, traspirante ed ergonomicamente progettata per offrire il massimo del comfort. In tal senso, è una sedia da gioco concepita per un uso intensivo e può sopportare un peso massimo di 136 kg grazie alla sua solida struttura in acciaio. Si tratta, inoltre, di una sedia completamente regolabile, con uno schienale reclinabile, e braccioli posizionabili in base all’angolazione e l’altezza che si preferisce, così da adattarsi perfettamente alle vostre preferenze, offrendo il massimo del sostegno sia che si tratti di gaming console che PC.

Anche l’imbottitura è di altissima qualità, ed è realizzata in memory foam, capace di offrire sostegno e morbidezza, con un’elasticità capace di durare nel tempo, anche al netto di lunghissime sessioni di gioco.

Non da meno, infine, la traspirazione del tessuto, a dir poco fondamentale, specie in vista della stagione calda, ed in grado di garantire un buon passaggio dell’aria ed una sudorazione minima, pur restando per ore incollati al proprio gioco preferito!

In sintesi, parliamo di una sedia progettata per supportare adeguatamente schiena, collo e lombi, offrendo una seduta comoda e confortevole. ed una postura corretta e defaticante, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza confortevole e appassionante!

Insomma, una sedia da gaming davvero ottima, a cui vale certamente la pena dare un’occhiata tramite la pagina dello store dedicata al prodotto. Come sempre, il suggerimento è quello di approfittare quanto prima dell’offerta proposta, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

