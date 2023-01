Come abbiamo riportato alcune settimane fa, One Piece Odyssey riceverà una demo gratuita a pochi giorni dal suo lancio ufficiale. In un video pubblicato sul canale YouTube di BandaiNamco, il producer del titolo ci ha spiegato nel dettaglio cosa dovremo aspettarci da questa versione di prova dell’RPG ispirato alle avventure di Monkey D. Rufy e compagni.

La demo di One Piece Odyssey ci permetterà, infatti, di provare le prime due ore di gioco. Questa versione di prova ci catapulterà dunque all’inizio della vicenda, dopo che Rufy e la sua ciurma si sono ritrovati su un’isola apparentemente deserta in seguito ad una tempesta. Secondo Katsuaki Tsuzuki, producer del gioco, la demo sarà utile sia per tutti coloro che hanno preordinato il gioco che per gli indecisi. Infatti, potremo provare gratuitamente le meccaniche RPG ed esplorare le prime parti di questo scenario, testando inoltre i combattimenti dinamici offerti dal titolo di Bandai Namco.

Inoltre, la demo di One Piece Odyssey consentirà ai giocatori di conservare i propri salvataggi e trasferirli nella versione completa del titolo. Dunque, tutti coloro che proveranno in anticipo il nuovo RPG di Bandai Namco potranno, di fatto, iniziare la loro avventura due giorni prima che il titolo sia effettivamente in commercio. Tsuzuki aggiunge che non ci saranno sostanziali differenze tra la demo e le prime ore della versione finale ma aggiunge che, trattandosi di un RPG, molti degli elementi che andranno a rendere peculiare il gioco si potranno sbloccare solo in seguito.

Infine, la demo di One Piece Odyssey (che potete preordinare su Amazon) sarà disponibile a partire dal 10 gennaio 2023, a due giorni dal lancio ufficiale del titolo, il 12 gennaio 2023. Al termine del video in cui Tsuzuki ha mostrato i dettagli di questa versione di prova, il producer ha aggiunto anche che dobbiamo aspettarci un ulteriore trailer poco prima dell’uscita di questa nuova avventura di Lufy e compagni.