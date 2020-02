One Piece Pirate Warriors 4: annunciati tre nuovi personaggi

Manca poco più di un mese dall’uscita di One Piece Pirate Warriors 4, ma certo in queste settimane non sono mancati annunci di personaggi utilizzabili dando ancora più hype a chi attende questo nuovo capitolo del franchise. Bandai Namco in queste ore ha mostra tre trailer presentando Edward Newgate meglio conosciuto come Barbabianca, rivale ed amico di Gol D. Roger, Marco comandante della prima flotta di Barbabianca e Portuguese D. Ace figlio del Re dei pirati e fratello adottivo di Rufy e Sabo. Sicuramente l’annuncio di questi farà felici gli appassionati dell’opera nata dalla mano di Eiichirō Oda, i quali sono entrati dritti nel cuore di tutti i lettori di One Piece.

Non è semplice effettuare scelte quando si parla di personaggi selezionabili in un gioco tratto da un opera mastodontica come One Piece, ovviamente non si deve dimenticare di inserire le new entry ma è innegabile che per i fan alcuni personaggi di vecchia data abbiano più di tutti avuto un riscontro di pubblico molto maggiore. Qui di seguito potete vedere il trailer di Barbabianca, mentre qui quello di Marco ed infine a questo indirizzo quello di Ace.

Come possiamo vedere dal trailer, Barbabianca possiede tutte le abilità viste nel manga e sopratutto ci permetterà di sfruttare appieno il potere del suo frutto Gura Gura le cui abilità sono così potenti da distruggere il mondo. Il secondo, invece, si pensa abbia ingerito uno dei frutti più rari e potenti della storia di One Piece, lo Zoo Zoo mitologico Avis Avis modello fenice. Ace possiede il potere del fuoco dovuto al frutto del diavolo di tipo Rogia Foco Foco.

