One Piece Pirate Warriors 4: trailer di presentazione per Carrot e Jinbe

Come tutti ben sappiamo il genere Musou dalle nostre parti non riesce ad avere quel successo che ha tutt’oggi nel Sol Levante. Omega Force è riuscita comunque a tagliarsi una buona fetta di pubblico anche in occidente con capolavori del calibro dei Dinasty Warriors. Il loro ultimo lavoro è One Piece Pirate Warriors 4, ultimo capitolo di questa serie che ha avuto un discreto successo con i primi tre capitoli. Con questo, però, gli sviluppatori hanno cercato di dare il meglio, proponendo diverse interessanti aggiunte come le tanto attese modalità co op, assenti nei primi giochi del brand.

Il titolo sarà incentrato nel paese di Wa, dove la ciurma di cappello di paglia dovrà vedersela con temibili avversari come Big Mama e Kaido. Vi abbiamo parlato più volte della presenza di personaggi “secondari” controllabili durante l’avventura. Bene, Bandai Namco ha appena mostrato sul suo canale youtube due trailer che ci presentano Carrot, la dolce ragazzina coniglio e Jinbe l’umo pesce ex membro della Flotta dei 7 e timoniere della ciurma di Rufy. Qui potete vedere il filmato di quest’ultimo, mentre poco sotto quello dell’adorabile Mink.

Se Jinbe può utilizzare il famoso stile del Karate con mosse spettacolari che sbaragliano i nostri sfortunati nemici, interessante vedere la trasformazione di Carrot nel secondo trailer. Il popolo dei Mink ha la facoltà di trasformarsi con la Luna Piena diventando così temibili guerriere. Non ci resta quindi che aspettare il 20 marzo 2020 per provarli e giudicare da noi. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Cosa ne pensate dei due trailer mostrati? Comprerete il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. COme sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni e novità a riguardo.