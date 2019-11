One Piece Pirate Warriors 4: data di uscita annunciata ufficialmente

Se siete appassionati delle opere d’animazione giapponesi come Dragon Ball Z e One Piece, il 2020 potrebbe rivelarsi un anno particolarmente interessante. Durante i primi mesi del prossimo anno i vari appassionati delle opere di Akira Toriyama e Eiichio Oda potranno “sfruttare” le proprie console (o PC) per avventurarsi in opere come Dragon Ball Z Kakarot ed One Piece Pirate Warriors 4. Annunciato durante lo scorso TGS, l’opera targata Bandai Namco è rimasta abbastanza “nascosta” non rivelando particolari dettagli su di essa.

Durante la giornata odierna sono state rilasciate ulteriori informazioni su Pirate Warriors 4. Sicuramente la parte più interessante sarebbe il reveal della data d’uscita del titolo. One Piece Pirate Warriors 4 vedrà la luce durante il prossimo 26 Marzo sul territorio nipponico. Durante il 27 dello stesso mese anche i giocatori americani ed europei potranno metterci le mani sul titolo in questione.

Qualche nuovo dettaglio avrebbe riguardato anche i vari bonus pre-order del gioco e i contenuti presenti dentro la Digital Deluxe Edition. Chi prenoterà il gioco avrà accesso a una serie di skin esclusive per Nami, Zoro e Sanji. Per quanto riguarderebbe l’edizione Digital Deluxe i contenuti saranno relativamente identici (ovvero delle skin esclusive per i vari personaggi del gioco) oltre a un particolare tema PS4 di One Piece Pirate Warriors 4.

Oltre a queste novità è stata svelata anche una Collector Edition del gioco che includerà un diorama di circa 30cm e una copia del gioco che verranno rinchiuse in una confezione premium dedicata. Non ci è stato rivelato il prezzo di questa particolare versione del gioco ma qualcosa ci fa pensare che la somma totale sarà superiore ai 100€. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia e se siete interessati a questo gioco. Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!