One Piece Pirate Warriors 4: il nuovo musou di Bandai Namco ha impressionato Famitsu

One Piece Pirate Warriors 4 ha debuttato su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 27 marzo 2020 raccogliendo delle buone valutazioni un po’ ovunque nel nostro continente. L’ultimo capitolo della serie musou è stato accolto molto bene anche in Giappone, specialmente su Famitsu, la celebre rivista di videogiochi.

Nel numero 1635 di questa settimana, il titolo pubblicato da Bandai Namco è stato assoluto protagonista di una speciale e positiva recensione, collezionando un 10, un 8 e ben due 9 per uno score finale pari a 36/40, da parte di 4 recensori diversi.

Qui di seguito vi elenchiamo tutti i voti delle recensioni uscite questa settimana sulla rivista giapponese:

HyperParasite (PS4, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

MazM: Jekyll and Hyde (Switch) – 6/6/6/6/ [24/40]

Mekorama (PS4, Xbox One, Switch, PS Vita) – 7/8/8/7 [30/40]

MLB The Show 20 (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch) – 9/9/8/10 [36/40]

Remothered: Tormented Fathers (PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Silent World (Switch) – 5/6/6/5 [22/40]

One Piece Pirate Warriors 4 ci farà rivivere le esperienze di Rufy e del suo equipaggio attraverso gli ambienti più straordinari della storia ideata dal creatore del manga, Eiichiro Oda. I giocatori dovranno prepararsi ad affrontare centinaia di nemici contemporaneamente utilizzando combo e mosse speciali, il tutto condito da un ottimo impatto visivo. Se volete saperne di più sul musou sviluppato da Koei Tecmo e pubblicato da Bandai Namco, vi consigliamo di leggervi la nostra dettagliata recensione.

Tornando alle valutazioni di Famitsu non possiamo non citare l’ottimo risultato raggiunto da MLB The Show 20, il gioco ufficiale della lega americana di baseball ha collezionato quattro buoni voti totalizzando uno score pari a 32/40. Da non dimenticare anche il buon risultato di Remothered: Tormented Fathers. Il titolo survival horror sviluppato da Stormind Games uscito nel 2018 ha totalizzato uno score pari a 31/40. Il gioco con il punteggio più basso è stato invece Silent World per Nintendo Switch, con due 5 e un 6.