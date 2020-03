One Piece Pirate Warriors 4: trailer di presentazione per Shanks, Kidd e Barbanera

Oggi, 27 Marzo, è la giornata che molti fan del manga piratesco scritto da Eichiro Oda aspettavano. In data odierna è uscito il nuovo capitolo della acclamata saga di musou su licenza della Omega Force, che ha in qualche modo stupito anche i non avvezzi alla saga. One Piece Pirate Warriors 4 si presenta non solo come un ottimo musou ma anche come un bellissimo omaggio alla saga, riuscendo a migliorare una formula di una tipologia di giochi che non è per tutti i gusti. Vi invitiamo a leggere la recensione sul nostro sito per avere un idea più chiara sul titolo.

Bandai Namco non si è risparmiata nel pubblicizzare questo nuovo Pirate Warriors con numerosi video e omaggi, anche grazie alla presenza di ben 40 personaggi giocabili, ed oggi non si sono lasciati sfuggire la possibilità di fornire i trailer finali che ci mostrano all’azione ben 3 nuovi arrivati, di un certo spessore oltretutto.

Come potete vedere dal trailer il primo ad essere presentato è il famigerato Marshall D. Teach detto Barbanera, che forse a conti fatti è il vero villain dell’intero manga. Grazie al suo potere, derivato dal frutto Dark Dark, non solo può utilizzare l’oscurità come forza di attacco ma ha anche la facoltà, unica fino ad ora, di colpire con le peculiari mosse di Barbabianca, ex suo capitano, dopo che ne ha assorbito i poteri. Possiamo inoltre utilizzare il mentore di Cappello di Paglia, uno dei 4 imperatori, Shanks il Rosso, uno dei pochi a poter tenere testa ai bestioni delle ultime saghe, ed oltretutto uno delle vecchie supernove, Eustass Kidd con il suo devastante potere magnetico. Aggiunte che sicuramente faranno felici gli appassionati dell’opera e tutti coloro che vorranno acquistare questo One Piece Pirate Warriors 4.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti One Piece Pirate Warriors 4 che ricordiamo essere disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.