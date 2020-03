One Piece Pirate Warriors 4: rilasciato un nuovo spot TV

One Piece Pirate Warriors 4 è sicuramente il titolo più atteso per tutti i fan del manga targato Eiichirō Oda. L’opera nata a cavallo tra gli anni 90 e l’inizio degli anni 2000 è riuscito è riuscito in pochissimo tempo a crearsi una fanbase non da poco. Inutile dire che con il passare del tempo, inevitabilmente, molte aziende hanno deciso di sviluppare dei titoli riguardanti il brand. Alcuni di questi però sono risultato insufficienti, altri invece si sono ritagliati una buona fetta di appassionati. La saga dei Pirate Warriors sviluppata da Omega Force, coloro che hanno portato nelle nostre case la serie dei Dinasty Warriors, è nata nel lontano 2012 ed ora, a distanza di 8 anni, siamo arrivati al quarto capitolo.

Come avrete visto, nell’ultimo periodo per sponsorizzare l’uscita, Bandai Namco ha rilasciato diverse brevi clip sul suo canale ufficiale Youtube in cui ci hanno mostrato i personaggi che potremmo usare. L’ultimo annunciato è stato Bartolomeo, lo strambo pirata capo di una delle flotte di Rufy con il frutto Bari Bari. Quest’oggi hanno presentato il nuovo spot TV che accompagna l’uscita del gioco che ricordiamo essere fissata al 27 marzo. Qui di seguito potete gustarvelo.

Il breve teaser sottotitolato “Warriors Assemble! Wano Country” ci introduce alla saga del Paese di Wa. Nella breve clip possiamo vedere anche che il giocatore potrà impersonare anche Eustass Kidd capitano dei pirati di Kidd e che fa parte della peggiore generazione. Il roster quindi si amplia ancora e sarà curioso vedere se One Piece Pirate Warriors 4 riuscirà a fare quel salto di qualità che mancava.

Cosa ne pensate di questo spot? Comprerete One Piece Pirate Warriors 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo infine che il titolo approderà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 27 marzo.