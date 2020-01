One Piece Pirate Warriors 4: un trailer ci presenta la modalità co op

Oggi Bandai Namco è decisamente in forma, dopo aver mostrato il trailer per My Hero Academia One’s Justice 2 e aver presentato ben tre nuovi personaggi in One Punch Man A Hero Nobody Knows, in queste ore sul suo canale ufficiale youtube ha fatto uscire un filmato di One Piece Pirate Warriors 4, musou sviluppato dalla Omega Force in cui possiamo vedere la modalità co-op. Il titolo nato dalla mente e dalla penna di Eiichirō Oda è in uscita il 27 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Dal trailer che vi lasciamo qui sotto, possiamo vedere la famigerata modalità online a più giocatori, prima volta in assoluto per la serie dei Pirate Warriors. Potremmo quindi giocare nei panni dei nostri eroi assieme ad un gruppo di quattro persone e sfidare temibili avversari. Bandai Namco ha inoltre mostrato le modalità esclusive che già vi abbiamo descritto in un altro articolo.

Bandai Namco ha infine annunciato gli ultimi due bonus preorder. Oltre ai costumi aggiuntivi di Sanji, Nami e Zoro, gli utenti che effettueranno il pre order riceveranno due outfit speciali per la imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock e Trafalgar D. Water Law ispirati all’universo di Dinasty Warriors, noto titolo musou. Law avrà un costume simile a quello di Cao Pi, mentre l’affascinante Hancock si vestirà come Wang Yuanji.

Cosa ne pensate di questo trailer? Acquisterete il gioco al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per eventuali novità riguardanti One Piece Pirate Warriors 4.