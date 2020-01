One Punch Man A Hero Nobody Knows: il trailer ci presenta tre nuovi personaggi

Nel panorama degli anime e manga giapponesi abbiamo assistito ad ogni tipologia di genere, ma sembra che nello specifico la popolarità dei battle shonen non accenni a fermarsi. Nel corso degli anni sono uscite pietre miliari come Dragon Ball e One Piece ma tutt’oggi il genere ha avuto nuova linfa con opere come My Hero Academia. Ma perché One Punch Man dovrebbe essere diverso? Effettivamente rispecchia quasi alla perfezione l’idea del manga di combattimento per ragazzi eppure si discosta ponendosi come un vero e proprio Seinen con tematiche decisamente più adulte in cui però le battaglie rimangono il fulcro dell’opera.

Appena arrivano successi di questo tipo non dobbiamo stupirci che anche nel mondo del gaming escano titoli tratti dai manga, Dragon Ball ormai si sa che è una miniera d’oro dagli anni 90: dopotutto l’ultimo titolo tratto dal brand, Kakarot, è riuscito a far parlare di sé in queste settimane. Se uno shonen classico è “facile” da trasformare in un gioco, come trasporre un anime in cui il protagonista sconfigge tutti con un colpo solo? Esattamente con questo One Punch A Hero Nobody Knows, che proprio oggi si arricchisce con ben 3 nuove aggiunte.

Come possiamo vedere dal video i nuovi personaggi sono Imperatorino, Molla Baffuta e Dolcetto Mask. Certo, l’adattamento italiano è piuttosto variopinto, ma queste tre aggiunte danno al titolo un valore maggiore per i fan dell’opera, in quanto i personaggi dispongono di tecniche particolari ed interessanti.

Ricordiamo che One Punch Man A Hero Nobody Knows sarà disponibile in occidente il 28 febbraio 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Cosa ne pensate di queste aggiunte? Comprerete il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per ulteriori novità sul titolo.