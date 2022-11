Da quando il gruppo Embracer ha messo le mani su Crystal Dynamics e Square Enix Montreal sono già stati apportati una serie di importanti ed inaspettati cambiamenti. Se per il momento Crystal Dynamics sembra esserne uscita intatta, con il team che è impegnato su più fronti di sviluppo, è il team con base a Montreal ad aver vissuto prima un cambio di nome e poi una rivoluzione interna che si sta portando avanti con la chiusura definitiva di ben quattro giochi in un colpo solo.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore tramite un post pubblicato sull’account Twitter di Onoma, lo studio di sviluppo precedentemente conosciuto come Square Enix Montreal. Con questa nuova comunicazione, totalmente inaspettata, il team canadese ha voluto informare tutti i giocatori della prossima chiusura dei server di quattro dei propri giochi rilasciati nel corso degli ultimi anni, con questa decisione che sancirà la fine di queste esperienze.

I quattro giochi in questione sono Arena Battle Champions, Deus Ex GO, Hitman Sniper: The Shadow e Space Invaders: Hidden Heroes. Secondo quanto stato dichiarato, tutti e quattro i giochi citati in precedenza verranno rimossi dall’App Store dei dispositivi iOS e dal Google Play Store a partire dal prossimo 1° dicembre 2022. Una data parecchio imminente e che lascerà i giocatori sprovvisti di questi quattro titoli da quel giorno in poi.

I giocatori che già possiedono questi quattro titoli, però, potranno continuare a giocarci fino al 4 gennaio 2023, ma passata quella data perderanno definitivamente la possibilità di avere accesso ai giochi. Non si tratterà di quattro esperienze estremamente popolate, ma dispiace sempre quando viene negata la possibilità di recuperare alcuni videogiochi, magari anche dopo diversi anni dalla loro uscita originale.

Insomma, non sicuramente una delle migliori notizie