Mentre le console next gen come Xbox Series X e PS5 faticano a essere presenti nei negozi, Valve ha annunciato che la produzione di Steam Deck è oramai in fase attiva. Il messaggio è arrivato nelle corso delle ultime settimane, tramite un comunicato della società di Gabe Newell, che ha annunciato di aver accelerato i ritmi delle spedizioni rispetto a febbraio 2022, mese in cui l’hardware è stato ufficialmente lanciato sul mercato.

“Abbiamo appena spedito tutti gli ordini relativi al secondo trimestre e cominceremo a spedire le email per la finalizzazione dell’acquisto relativo al periodo del terzo trimestre il 30 giugno”, le parole contenute nel comunicato di Valve. La società ha poi svelato che la produzione di Steam Deck è aumentata e che nei prossimi giorni saranno in grado di spedire settimanalmente il doppio degli hardware rispetto ai mesi precedenti.

Chiaramente non ci troviamo ancora in una situazione ottimale. La console portatile è ancora soggetta a ritardi a causa della crisi dei chip. Nonostante ciò, la spedizione degli ordini è diventata più veloce, segno che qualcosa si sta effettivamente muovendo. Non è ancora possibile semplicemente acquistare Steam Deck, visto che Valve sta continuando a utilizzare il sistema di pre-order iniziale, con i giocatori che devono necessariamente finalizzare l’acquisto entro 72 ore dal ricevimento della mail che conferma la disponibilità della console.

Steam Deck è stata lanciata a febbraio 2022 e fin da subito si è imposta come una console in grado di catturare l’attenzione dei giocatori. A differenza dei precedenti tentativi di Valve nel mercato hardware, la realizzazione di una console portatile vera e propria si è rivelata essere la scelta giusta. Per rendere perfetta questa situazione occorrerà però attendere che la crisi dei microchip si sblocchi. Solamente quando i nuovi hardware entreranno a pieno regime si potrà parlare di un vero e proprio successo, non solo per Valve ma anche per i produttori di GPU e di console.