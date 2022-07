Più un gioco PC è di successo, più vengono sviluppate mod. È il caso di V Rising: il titolo, prodotto da Stunlock Studios, ha sostanzialmente ottenuto consensi praticamente ovunque ed è riuscito a vendere ben 2 milioni di copie. Pur essendo un gioco decisamente valido, in tanti potrebbero non riuscire ad avvicinarsi a causa della visuale isometrica. Ora, grazie a questa mod, cambia tutto.

La storia di questa mod è decisamente interessante. Il cambio di visuale è infatti nato pochi mesi dopo il lancio, ma la telecamera ha subito una serie di revisioni decisamente importanti. Non è infatti facile effettuare un cambio così radicale, che rischia anche di compromettere il gameplay. Ora però, dopo diverso lavoro, la nuova telecamera funziona alla perfezione e anche V Rising può permettersi ben due differenti visuali: quella in terza persona e ovviamente quella in prima. Con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Le telecamere o meglio, le visuali isometriche, sono spesso un grande ostacolo per tutti coloro che hanno giocato nel corso della loro vita solamente a titoli in prima o terza persona. Si tratta di un’opzione decisamente ben accolta da fan di Diablo o dei CRPG come Fallout, meno invece dai giocatori più moderni, che hanno sperimentato i giochi di ruolo nell’epoca in cui Skyrim e Dark Souls sono diventati quasi dei giochi di culto. Potete dare uno sguardo al funzionamento della telecamera grazie al video che trovate poco più in basso, che include sia la prima che la terza persona.

Volete giocare V Rising in prima o terza persona? Niente di più semplice: scaricate il BepInExPack disponibile a questo indirizzo e copiate i contenuti nella cartella principale del gioco. A questo punto, scaricate la mod a questo indirizzo e inseritela in una cartella chiamata Plugins, insieme ai file scaricati in precedenza. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.